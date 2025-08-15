ATEEZ、日本AL『Ashes to Light』収録曲＆ジャケットイメージ公開！ラグジュアリーなオーラを放つ

ATEEZがラグジュアリーなビジュアルを披露し、日本カムバックへの期待を高めた。

所属事務所KQエンターテインメントは8月11日・12日の2日間にわたり、ATEEZの日本2ndフルアルバム『Ashes to Light』の第2弾アルバムフォトを、13日にはジャケットイメージを公開した。

公開された写真でATEEZは、ブラックの背景と対比を成すようにオールホワイトの衣装に身を包み、ラグジュアリーな魅力を発揮している。目が離せない華やかなビジュアルと、画面を突き破るかのような強烈なオーラがファンの心を激しく揺さぶった。

（写真＝KQエンターテインメント）ATEEZ

新しい写真とともに、収録曲の情報も公開された。タイトル曲は『Ash』で、『12 Midnight』、『Tippy Toes』、『FACE』、『Crescendo』まで5曲の新曲に、昨年発売された日本3rdシングルのタイトル曲『NOT OKAY』と収録曲『Days』、日本4thシングルのタイトル曲『Birthday』と収録曲『Forevermore』を加えた全9曲が収録される。

（写真＝KQエンターテインメント）ATEEZ

ATEEZの日本フルアルバムは、2021年3月にリリースされた1stフルアルバム『Into the A to Z』以来、約4年6か月ぶりとなる。新アルバム『Ashes to Light』は、「困難を乗り越えた先にある新たな希望」という意味が込められており、ATEEZが見せる新たな魅力への期待を高めている。

また、ATEEZはアルバムリリース4日前の9月13日から3日間、埼玉にてワールドツアー「ATEEZ 2025 WORLD TOUR［IN YOUR FANTASY］」を開催する。その後、9月20日・21日に名古屋、10月22日・23日に神戸でツアーを続け、日本のファンと熱い交流を続ける。

なお、ATEEZの日本2ndフルアルバム『Ashes to Light』は、9月17日午前0時にリリースされる。

