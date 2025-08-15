「ドイツ戦が原点」日本代表・齊藤俊秀コーチが築いた“SSBK”…W杯へ1年以上前から仕掛けた守備改革
日本代表のコーチを務める齊藤俊秀氏が13日にメディアの囲み取材に応じ、第二次政権の森保ジャパン、そして1年後に迫るFIFAワールドカップ26（北中米W杯）について語った。
日本代表が初めて出場した1998年のFIFAワールドカップ（W杯）フランス大会のメンバーでもある齊藤氏は、清水エスパルスでプロキャリアをスタート。その後、湘南ベルマーレでプレーすると、当時静岡県リーグ1部の藤枝MYFCに移籍。地域リーグやJFLでのプレーを経験するとともに、選手兼監督として活躍。2013年に現役を引退した。
2014年にはU-15日本代表のコーチに就任すると、2018年には東京オリンピックを目指すU-21日本代表のコーチに就任。2019年からは日本代表のコーチに就任すると、2022年のカタール・ワールドカップを経験。森保一監督の下で、第二次政権でもコーチとして従事している。
日本では史上初となる2大会連続でのワールドカップ指揮となる森保監督。第二次森保ジャパンの印象については「今こういった形で日本代表活動をやらせてもらえていることが、決して当たり前じゃないなと」と語り、「皆さんに応援していただいて今に至っているので、この先も何が起こるか分かりませんが、準備と『人事を尽くして天命を待つ』じゃないですけど、しっかり引き続きやり続けていきたい」と意気込み。「僕はたまたま2回目もやらせてもらっていますが、普通はあり得ないかなと思います。森保監督もいつも言っているように、日本のために、選手のために。僕の立場で言えば、さらに監督のためにということだと思うので、残り1年も貫きたいと思います」と、FIFAワールドカップ26（北中米W杯）へも意気込んだ。
カタールW杯までの第一次政権と現在の違いについては「年月の積み重ねというか、森保監督になってから7年以上経っていると思いますし、東京五輪世代からやっている選手と森保監督の時間軸も積み上げてきているものがある」と、監督と選手の付き合いの長さが良い影響が出ているとコメント。また、齊藤氏は現在のチームの中心となっている東京オリンピック世代の選手たちを以前からよく知っている状況もあり、居残り練習や個人トレーニングでも選手たちをよく見ている。選手の変化についても「育成年代の2016年から一緒にやってきた選手もいて、当時からの人となりも理解していますし、伸び代も見てきています。全体だけではなく個にもフォーカスして二人三脚でやっていきたいなと。『ベストキッド』の師匠のような、組み手もちゃんと取れるような、練習台にもなれるような存在になりたいなと常々思っています」と語り、ただ指導するだけではなく、近くで関わってやっていきたいとした。
日本代表では守備を任されている齊藤氏。指導する選手のほとんどがヨーロッパでプレーしており、一時期に比べてセンターバック陣の充実ぶりが顕著だ。自身も現役時代にセンターバックとしてプレーしてきた中で、当時との変化について「日本人のきめ細かさというか、日本人を知れば知るほどヨーロッパの指導者たちも起用したいとなると思います」と日本人選手の特徴について語り、「デュエルという言葉があって、単純に外国人のフィジカルの強い選手と対峙する時は、フィジカルレベルを上げれば対応できるんじゃないか。『ドラゴンボール』のスーパーサイヤ人1、2のイメージみたいに強くなればなるほど抑えられる。でも、ある領域に行くと、それだけではダメだと。ナチュラルな状況でも予測も含めた準備が、日本人選手はできると思うので、戦わずして勝つ駆け引きもできます」と、フィジカル勝負ではない形でデュエルを制することができる能力があるとした。
日本代表が初めて出場した1998年のFIFAワールドカップ（W杯）フランス大会のメンバーでもある齊藤氏は、清水エスパルスでプロキャリアをスタート。その後、湘南ベルマーレでプレーすると、当時静岡県リーグ1部の藤枝MYFCに移籍。地域リーグやJFLでのプレーを経験するとともに、選手兼監督として活躍。2013年に現役を引退した。
日本では史上初となる2大会連続でのワールドカップ指揮となる森保監督。第二次森保ジャパンの印象については「今こういった形で日本代表活動をやらせてもらえていることが、決して当たり前じゃないなと」と語り、「皆さんに応援していただいて今に至っているので、この先も何が起こるか分かりませんが、準備と『人事を尽くして天命を待つ』じゃないですけど、しっかり引き続きやり続けていきたい」と意気込み。「僕はたまたま2回目もやらせてもらっていますが、普通はあり得ないかなと思います。森保監督もいつも言っているように、日本のために、選手のために。僕の立場で言えば、さらに監督のためにということだと思うので、残り1年も貫きたいと思います」と、FIFAワールドカップ26（北中米W杯）へも意気込んだ。
カタールW杯までの第一次政権と現在の違いについては「年月の積み重ねというか、森保監督になってから7年以上経っていると思いますし、東京五輪世代からやっている選手と森保監督の時間軸も積み上げてきているものがある」と、監督と選手の付き合いの長さが良い影響が出ているとコメント。また、齊藤氏は現在のチームの中心となっている東京オリンピック世代の選手たちを以前からよく知っている状況もあり、居残り練習や個人トレーニングでも選手たちをよく見ている。選手の変化についても「育成年代の2016年から一緒にやってきた選手もいて、当時からの人となりも理解していますし、伸び代も見てきています。全体だけではなく個にもフォーカスして二人三脚でやっていきたいなと。『ベストキッド』の師匠のような、組み手もちゃんと取れるような、練習台にもなれるような存在になりたいなと常々思っています」と語り、ただ指導するだけではなく、近くで関わってやっていきたいとした。
日本代表では守備を任されている齊藤氏。指導する選手のほとんどがヨーロッパでプレーしており、一時期に比べてセンターバック陣の充実ぶりが顕著だ。自身も現役時代にセンターバックとしてプレーしてきた中で、当時との変化について「日本人のきめ細かさというか、日本人を知れば知るほどヨーロッパの指導者たちも起用したいとなると思います」と日本人選手の特徴について語り、「デュエルという言葉があって、単純に外国人のフィジカルの強い選手と対峙する時は、フィジカルレベルを上げれば対応できるんじゃないか。『ドラゴンボール』のスーパーサイヤ人1、2のイメージみたいに強くなればなるほど抑えられる。でも、ある領域に行くと、それだけではダメだと。ナチュラルな状況でも予測も含めた準備が、日本人選手はできると思うので、戦わずして勝つ駆け引きもできます」と、フィジカル勝負ではない形でデュエルを制することができる能力があるとした。