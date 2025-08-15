米男子ゴルフのプレーオフ第２戦「ＢＭＷ選手権」初日（１４日＝日本時間１５日、メリーランド州オウイングズミルズのケーブズバレーＧＣ＝パー７０）は悪天による中断があった影響で日没順延となり、すでにホールアウトしたポイントランキング２１位の松山英樹（３３＝ＬＥＸＵＳ）は１バーディー、ボギーなしの６９で回り、１アンダーで首位と７打差の暫定１２位だった。

松山は３番パー３でバーディーを奪取すると、その後はショットが乱れて、なかなかチャンスにつけられない中で５番、６番ではナイスパーセーブを見せて、スコアを維持。後半も何度かチャンスにつけるも、スコアを伸ばせなかった。

開幕前、今大会の中継局のインタビューに「ティーショットがうまく打てない限りはチャンスにつかない。ピンポイントに打っていかないとスコアは伸びない」とし「状態はいい方向に向かっていると思う。結果をつなげるためにもう少し何かが足りないと思うんで、そこをしっかり詰めていければなって感じですね」と語っていた。

まずは３０人しか出場できないプレーオフ最終戦「ツアー選手権」出場を確実にしたいところ。松山は戦前に「優勝を目指してるんで、そこはしっかりと。今週上位で争えるところで頑張りたい」と意欲を示していた。