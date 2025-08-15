「すごい娘さん顔濃い」くみっきー、娘＆息子との夏休みショットに「めちゃめちゃパパ似」「幸せが伝わります」
モデルでタレントの舟山久美子（くみっきー）さんは8月13日、自身のInstagramを更新。家族や友人と夏休みを満喫する様子を公開しました。
【写真】「くみっきー家の夏休みのいろいろ」
自然の中で娘を抱っこするくみっきーさんの姿や水遊びをする息子の姿などを披露し、プライベートを楽しんだことがうかがえます。続けて「改めて感じたのは、大切な家族や仲間たちが笑顔で、健康でいることがいちばんということ」と、明かしたくみっきーさん。
コメントでは「相変わらず、くみっきー可愛すぎる」「めちゃめちゃパパ似」「可愛いくて素敵です」「井上陽水さんの少年時代が流れてきそうですね」「写真から幸せが伝わります」「すごい娘さん顔濃いですね！パパ似」との声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
「可愛いくて素敵です」くみっきーさんは「くみっきー家の夏休みのいろいろ」とつづり、17枚の写真と2本の動画を公開。「家族で父の故郷へ帰省したときのことや、息子のお友達ファミリーとの軽井沢旅行 そして、ライラップのみんなとのほっとひと息の時間」などを過ごした夏休みの様子です。
「くみっきーといえばもちろん渋谷」12日の投稿では、渋谷でガチャガチャをする様子を公開していたくみっきーさん。「ガチャガチャって、子どものために行くことがほとんどだけど…大人もこんなに楽しめるなんて」と、キーホルダーをいくつもバッグに着けて渋谷のセンター街を歩くほほ笑ましい姿も披露しました。ファンからは、「めちゃめちゃ可愛いすぎるじゃないか」「つけまのガチャ、えもすぎぃ」「くみっきーといえばもちろん渋谷の聖地のイメージが強いよね！！」との声が寄せられました。
