¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌ¾ÊÌÚÁ¾Àî¿å·Ï¥À¥àÅý¹ç´ÉÍý»öÌ³½ê¤Ï£±£´Æü¡¢´Ý»³¥À¥à¡Ê´ôÉì¸©È¬É´ÄÅÄ®¡Ë¤Ç£±£³Æü¡¢¸«³Ø¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿²ÈÂ²£´¿Í¤È°ÆÆâ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼Æâ¤ËÌó£±»þ´ÖÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£

¡¡È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£±£³Æü¸á¸å£²»þ£³£µÊ¬º¢¡¢ÃÏ¾å¤ÈÃÏ²¼´ÆººÏ­¤ò¤Ä¤Ê¤°¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤¬¡¢Ää»ß¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿ÃÏ²¼£±³¬¤òÄÌ¤ê²á¤®¤ÆÃÏ²¼£²³¬ÉÕ¶á¤Þ¤Ç²¼¹ß¤·¡¢Èâ¤¬³«¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Ìó£±»þ´Ö¸å¤ËÊÝ¼é¶È¼Ô¤¬ÅþÃå¤·¤ÆÈâ¤ò³«¤±¤¿¡£¤±¤¬¿Í¤äÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£

¡¡Æ±»öÌ³½ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ï£±£¹£µ£¶Ç¯¤Î·úÀßÅö»þ¤«¤é»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸Î¾ã¤Î¸¶°ø¤ÏÄ´ººÃæ¤Ç¡¢ÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢¥À¥à¸«³Ø¤ÏÃæ»ß¤¹¤ë¡£