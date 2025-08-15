第２次世界大戦が終わった１９４５年（昭和２０年）はどんな一年だったのかを、当時の女子生徒が描いた絵日記から知る企画展「木更津高等女学生が描いた戦争と平和」が、千葉県木更津市太田の市郷土博物館金のすずで開かれている。

３１日まで。

学芸員の依田あゆ美さんによると、絵日記は、県立木更津高等女学校（現・県立木更津東高校）の教諭だった蔵持正三さんが「昭和２０年は、日本の歴史上はもちろん、君たちの人生にとっても忘れられない年となるから、絵と文でこれを残すように」と、敗戦後の冬休みの宿題として課したもの。

生徒たちが提出した絵日記のうちの秀作５７点を蔵持さんが保管していたが、１０年前に遺族が博物館へ寄贈した。同館はその一部を常設展示しているが、５７点全てを並べるのは２０１５年の戦後７０年企画展以来。

生徒が取り上げた出来事を１９４５年１月から１２月までの月ごとに展示している。

勤労動員された工場周囲の野原で、頭巾にモンペ姿で「滅敵の心をこめて」雪合戦を楽しむ場面が描かれている一方、空襲で逃げ惑う様子も見られる。８月１５日、床の間に据えたラジオの前に座って玉音放送を聞く一家５人が、全て女性だったのも目を引く。８月２６日に復員した兄を弟と２人で迎えに行った生徒は「戦に敗れたとはいえ家中はお祭のやうになってしまった」と喜びを記している。

依田さんは「生徒たちがいろいろな体験を自分の言葉で書いているのが魅力。戦争体験を語れる人が少なくなってしまう中、こうした資料なら子供たちでも理解しやすいだろう」と話す。

会場には、終戦後の８月１９日、降伏調停協議のため木更津から飛び立った航空機「緑十字機」の模型や写真も展示されている。入場無料。月曜休館。問い合わせは、同博物館（０４３８・２３・００１１）へ。