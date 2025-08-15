「名前も決まってます！」シルクロード、2人目の子どもについて言及で「やっぱ頼れる父」「パパの鑑」の声！
YouTuberグループ「Fischer's-フィッシャーズ-」のシルクロードさんは8月12日、YouTubeチャンネル「ロードシルク」を更新。『２人目の子どもについて。』と題した動画を投稿しました。
【画像】シルクロード、2人目の子どもについて言及！
続けてシルクさんは、先日投稿した動画で2人目の性別を発表していて、「名前も決まってます！」と明かしました。シルクさんもたくさん2人目の名前を考えていた中で、ゆんさんが提案した名前に「それだ！」と感じ、決定したのだそう。
コメントでは「やっぱ頼れる父やな〜」「シルクくんいいパパすぎる」「パパの鑑です」「素敵な夫婦すぎる、なんて妻想いの旦那さまなの」「すごい響きました」「かっこいい」「世のパパさんがシルクさんみたいだと良いのになぁ…」との声が寄せられています。
【画像】シルクロード、2人目の子どもについて言及！
2人目の「名前も決まってます！」妻でYouTuberのゆんさんは、5月に自身のSNSで2人目の子どもを妊娠したことを発表。だいぶお腹も大きくなってきたようで、シルクさんは夫婦一緒に抱き枕や洋服、セカンドベビーカーを購入するなど着々と出産準備を進めていると明かしています。
「早く見たいな、2人目」最近では出産予定日に向けて毎日仕事を詰めて行い、夜は家族で過ごす時間やゆんさんの気分転換に一緒に外出する時間を作るようにしているというシルクさん。「早く見たいな、2人目」と、楽しみな気持ちを抑えきれない様子です。最後に、不安を抱える“一緒に悩んでいるパパ”たちに向けてもエールを送りました。
コメントでは「やっぱ頼れる父やな〜」「シルクくんいいパパすぎる」「パパの鑑です」「素敵な夫婦すぎる、なんて妻想いの旦那さまなの」「すごい響きました」「かっこいい」「世のパパさんがシルクさんみたいだと良いのになぁ…」との声が寄せられています。