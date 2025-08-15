Googleは、グループウェア「Google Workspace」をアップデートし、Gmailで受信したメールの内容から、カレンダー登録できるイベントかどうかをGeminiが判断して、数タップで簡単にGoogleカレンダーにイベントを追加する機能をAndroidとiOS向けに提供開始した。

AndroidとiOSのGmailアプリで受信したメールにカレンダー登録できるイベントをGeminiが検出すると、「カレンダーに追加する」ボタンが表示され、簡単にカレンダーに追加できる。

動作イメージ

1つのメールに複数のイベントが含まれる場合、それらを全て追加する提案がされる。対象となるのは英語のメールで、レストラン予約や飛行機の予約など、既に自動でGoogleカレンダーと連携するメールは対象外となる。また、この機能で登録されたイベントでは、他のユーザーは含まれない。

利用可能なユーザーは、Google WorkspaceのビジネスとEnterpriseのスターター、スタンダード、プラス。Frontline Plus、Gemini EducationまたはGemini Education Premiumアドオンを使っているユーザー、Google AI Pro and Ultra、Gemini Business、Gemini Enterpriseの契約者が対象。