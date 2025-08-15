中谷美紀、継娘の近影公開「大きくなった」「映画のワンシーンかと」反響続々
【モデルプレス＝2025/08/15】女優の中谷美紀が8月15日、自身のInstagramを更新。継娘の近影を公開し、反響が寄せられている。
中谷は「庭の野草を摘むのは、夏休みで訪れたJと彼女の友人のVです」と、継娘であるJさんと友人がオーストリアの自然豊かな環境で野草を摘む姿を動画で公開。「次の世代のためにも、このように平穏な日々の営みが守られることを切に願うばかりです」と平和への思いを込めている。
この投稿に、ファンからは「Jちゃん大きくなった」「映画のワンシーンかと」「絵になりますね」「自然の中で美しい」「平和な風景に癒される」「素敵な景色」「継娘さんの成長が微笑ましい」といったコメントが寄せられている。
中谷は2018年、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団でビオラ奏者を務めるティロ氏と国際結婚。現在はオーストリア・ウィーンに在住している。（modelpress編集部）
