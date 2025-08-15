「今日好き」あいさ、膝上ワンピで美脚披露「脚細長い」「スタイル良すぎ」の声
【モデルプレス＝2025/08/15】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜よる21時〜）に参加していたギャル雑誌「egg」モデルの“あいさ”こと細川愛沙が14日、自身のInstagramを更新。仕事終わりの様子を公開し、話題を呼んでいる。
あいさは「1日お仕事だったよーがんばった」とコメントし、仕事後の様子を披露。膝上丈のチェック柄のワンピースを着用した姿で、美しい脚がスラリと伸びている。
この投稿に、ファンからは「1日お疲れ様」「美脚」「チェック柄似合ってる」「可愛すぎる」「スタイル良すぎ」「脚細長い」「ゆっくり休んで」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。細川は須藤大和と「フーコック島編」でカップル成立となり、“やまあい”カップルとして注目を集めている。（modelpress編集部）
