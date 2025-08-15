本社の前に置かれたインテルのロゴ＝７月１６日、サンタクララ/Justin Sullivan/Getty Images

（ＣＮＮ）トランプ米政権が、半導体大手インテルへの出資を検討していると報じられている。

ドナルド・トランプ大統領は１１日にインテルのリップブー・タン最高経営責任者（ＣＥＯ）と会談。ブルームバーグは１４日、米政府がインテルに出資する可能性について協議していると報じた。詳細についてはまだ詰めている段階だとしている。

政府による出資は競合に対して後れを取ったインテルのてこ入れにつながる可能性がある。米政権はインテルがオハイオ州に新しい製造施設を建設する計画についても支援したい考え。ブルームバーグによれば、この計画は何度も延期を強いられていた。ブルームバーグの報道を受け、インテル株は１４日終盤の取引で７％以上上昇した。

ホワイトハウスのクシュ・デサイ報道官は、「仮定の取引に関する話は政権が発表しない限り臆測とみなす必要がある」とＣＮＮにコメントした。

インテルの広報はブルームバーグの報道についての言及は避けながらも、「米国のＩＴおよび製造業のリーダーシップ強化を目指すトランプ大統領の取り組みを支えることに尽力する」と述べ、「引き続きトランプ政権と協力して、そうした共通の優先課題を進展させる。だが噂や臆測にはコメントしない」とした。

トランプ大統領は先に、タン氏と中国との関係が伝えられたことを受けてタン氏に即刻辞任を要求していた。しかし会談後は「非常に興味深かった」と振り返り、タン氏の「立身出世は素晴らしい物語だ」と称賛。数日中にインテルとトランプ政権の閣僚から「提案」があるだろうと述べていた。