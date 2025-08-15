¾®ÅèÍÛºÚ¡¢¼Ò°÷¤Ë¤â¡Ö¸µAKB48¤Ã¤Æ¸«¤¨¤Æ¤ë¤«¤â¡×²ñ¼Ò¤Ç¤Î¿´ÆÀÌÀ¤«¤¹
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/15¡Û¸µAKB48¤Î¾®ÅèÍÛºÚ¤¬¡¢14ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥È¡¼¥¯¥£¡¼¥ó¥º¡×¡ÊËè½µÌÚÍË¤è¤ë11»þ¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë¾å¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁ°ÅÄÆØ»Ò¡¦¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¤éAKB48¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬Åö»þ¤ÎÎ¢ÏÃ
AKB48¤Ç¤Î¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤òÂ´¶È¸å¡¢¸½ºß¤Ï´ë¶È¤Î¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¾®Åè¡£¡Ö¼Ò°÷¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»ä¤Ï¸µAKB48¤Ã¤Æ¸«¤¨¤Æ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤Èº£¤â¡Ö¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¤â¡¢½µ5Æü¤È¤«½Ð¼Ò¤·¤Æ¤Æ¤â¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Æ¤¤¤è¤¦¤È¤«»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÏÃ¤·¤«¤±¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤â¸ý³Ñ¾å¤²¤Æ¡×¤ÈÉô²¼¤¬¼ÒÄ¹¤Î¾®Åè¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¾®Åè¤Ï¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤AKB48¤Ç·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬³è¤¤Æ¤ë¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
AKB48»þÂå¤Î¸åÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ë»Ø¸¶è½Çµ¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¡Ø¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¡©¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤»¤ó¡©¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤ÏAKB48¤«¤éµ¯¶È²È¤Ø¤ÎÅ¾¿È¤Ë¶Ã¤¤¬¤¢¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¡£¡ÖÅ·Á³¥¥ã¥é¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ø¤ª¥Ð¥«¤Ç¡Á¤¹¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡¢¡Ø¤¤¤Ä¡ª¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÊÑËÆ¤Ö¤ê¤Ë¤â¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡ÖÍ¥¤·¤¤¥ª¡¼¥é¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¬¾å¤¬¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ø¤«¤Þ¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê»þ¤â¡×¤È¼Â¶È²È¤È¤·¤Æ°Ò¸·¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤â¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾®Åè¡£¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï¤È¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡Ö¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÍ¸À¼Â¹Ô¤·¤¿¤ê¤È¤«¡¢¿ô»ú¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤È¤«¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¬Àµ²ò¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸·¤·¤¤ÌÜÉ¸¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é»ö¶È¤Ë¤Î¤¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¤«¤Þ¤¹¡×¤Ï³°¸«Åª¤Ê°ÕÌ£¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡Ö¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤«¤±¤Æ½Ð¼Ò¤·¤¿¤ê¤È¤«¡×¤È¤â¡£°Õ³°¤Ê°Ò¸·¤ÎÊÝ¤ÁÊý¤Ë¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤ä¤ó¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡¾®ÅèÍÛºÚ¡¢¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¤Ï
¢¡¾®ÅèÍÛºÚ¡¢°Ò¸·¤Î¤¿¤á¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹½Ð¼Ò
