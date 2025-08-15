「彼氏になったらセンスのいいプレゼントをくれそう」と思われる気の利いたお土産９パターン
「せっかくなら女の子に喜ばれるものを送りたい」と旅先でお土産選びに頭を悩ませた経験はありませんか？ そこで今回は、20代から30代の独身女性328名に聞いたアンケートを参考に「『彼氏になったらセンスのいいプレゼントをくれそう』と思われる気の利いたお土産」をご紹介いたします。
【１】女の子の好きな色を考慮して選んだお土産
「私の好きな色を知っていてくれたことが嬉しい」（20代女性）というように、男性が色の好みに気を使ってくれたことが嬉しかったという女の子もなかにはいます。土産物選びに悩んだときは、色をヒントに探してみてもいいかもしれません。
【２】自分で買うのは高くて躊躇する岩塩やオイルなどの調味料
「ちょっと贅沢な感じがいい！」（30代女性）というように、ちょっと高価な調味料を渡すと、料理好きな女の子に喜ばれるかもしれません。セレクトに悩んだときは、地元で親しまれているもののなかから選ぶようにすれば間違いないでしょう。
【３】日常的に使えるシンプルなデザインのハンカチ
「何枚あってもいいものだし、奇抜な柄じゃなければ使いやすい」（20代女性）というように、ハンカチやスカーフなどの携帯しやすいものがいいという女の子も。普段使いがしやすいように、色や柄が控え目のものを選ぶといいかもしれません。
【４】お酒が大好きな女の子を喜ばせる地酒
「ビール好きなので地ビールが最高！」（30代女性）というように、お酒をよく飲む女の子には、行った場所ならではの地酒をプレゼントすれば喜ばれそうです。ただし、お酒ならなんでもいいわけではないので、どんな種類のものが好物なのか、旅行前に調べておきましょう。
【５】オーガニック原料を使った肌にやさしい化粧品
「体を気遣ったものだとより嬉しい」（20代女性）というように、天然素材のスキンケア用品やヘアケア用品をくれた相手にセンスを感じる女の子も。ただし、「顔用の化粧品はこれしか使わない」と決めている女性も多いので、ハンドクリームやボディクリームなどが無難かもしれません。
【６】本店で並ばないとゲットできない限定品
「通販で何でも買える今だからこそ貴重」（20代女性）というように、その場に行かなければ買えないレアなお土産をもらうとテンションが上がるという女の子も。ただし、「本店でしか買えないんだ」など、簡単な説明がないと貴重だと理解してもらえない恐れがありそうです。
【７】海外の免税店などで購入した定番ブランドのアクセサリー
「好きなブランドのものを渡されると、『あ、わかってるな』ってなる」（20代女性）というように、空港の免税店で買った女の子のひいきブランドのお土産なら、外す心配がなさそうです。女の子の好きなブランドを知るために、旅行前に持ち物や言動をチェックしておくといいかもしれません。
【８】繊細な細工が施された、荷物にならない小さめの食器
「センスのいいグラスならいくつあってもいい」（30代女性）というように、地方独特の模様が入った食器など、実際に使えるものがほしいという女の子も。ただし大きなものは邪魔になりやすいので、なるべく小さめのものを選びましょう。
【９】北海道の有名チーズケーキなど、名物かつ女子人気が高いもの
「『これが有名な○○か！』と、テンションが上がります！」（20代女性）というように、女の子が名前は聞いたことがあるけれど、口にしたことがないような名物を渡すと感激されるかもしれません。入手困難な場合もあるので、旅行に行く前に下調べをして、確実に手に入れたいところです。
気の利いたお土産を渡すには、受け取る女の子のことをどこまで深く理解しているかがポイントとなりそうです。恋愛についてはもちろん、お土産選びなどのちょっとした場面でも、相手を知るためにした努力が生きてくるかもしれません。（外山武史）
【調査概要】
期間：2013年4月11日（木）から4月17日（水）まで
対象：合計328名（20代、30代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
