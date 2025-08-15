¡Úµð¿Í¡Û°úÂàÈ¯É½¤ÎÃæÆü¡¦ÃæÅÄæÆ¤Ë£Ç¥¿¥¦¥ó¤Ç¿è¤Ê·×¤é¤¤¡¡¤«¤Ä¤Æ¤ÎÅÐ¾ì¶Ê¤Ç°úÂàÀË¤·¤à
¢¡¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½À¾Éð¡Ê£±£µÆü¡¦£Ç¥¿¥¦¥ó¡Ë
¡¡£±£µÆü¤Ë°úÂà¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿ÃæÆü¤ÎÃæÅÄæÆÆâÌî¼ê¤Ë¡¢£Ç¥¿¥¦¥ó¤Ç¿è¤Ê·×¤é¤¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦À¾ÉðÀï¤Î»î¹çÁ°¤Ë¡¢£²£±Ç¯¤«¤é£²£³Ç¯¤Þ¤Ç£³Ç¯´ÖºßÀÒ¤·¤¿ÃæÅÄ¤¬ÅÐ¾ì¶Ê¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¥Ó¡¼¥°¥ë¥¯¥ë¡¼¤Î¡Ö£Í£ù¡¡£È£Å£Ò£Ï¡×¤¬µå¾ì¤ÇÎ®¤ì¤¿¡£µð¿Í»þÂå¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤¬¡Ö£Ó£È£Ï£×¡¡£Ô£É£Í£Å¡×¤È¥µ¥Ó¤ò¹ç¾§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¹±Îã¡£¤³¤ÎÆü¤â¸ý¤º¤µ¤à¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥×¥í£±£¸Ç¯¤Ç£±£·£¸£³»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÄÌ»»£³£°£¹ËÜÎÝÂÇ¡£¿ô¡¹¤Î¡Ö¤ÉÇÉ¼ê¤ÊÌ´¤ÎÊüÊªÀþ¡×¤ò¸«¤»¤¿¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤Î°úÂà¤òÀË¤·¤ó¤À¡£