´ôÉì¸©ËÜÁã»Ô¤Ç9Æü¡¢°¦ÃÎ¸©¾ï³ê»Ô¤Î½÷À¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢ÃË½÷2¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢½÷À¤Ï¹ÔÊý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÅöÆü¤ÎÌ¤ÌÀ¤Þ¤Ç¡¢ÃË¤ÈSNS¤Ç¤ä¤ê¤È¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ï¡¢ËÜÁã»Ôº¬Èø±ÛÇÈ¤Î»³Ãæ¤ÎÀî´ß¤Ç¡¢9Æü¡¢°¦ÃÎ¸©¾ï³ê»Ô¤Ë½»¤àÎ©Ìî·Ã»Ò¤µ¤ó¡Ê53¡Ë¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢»àÂÎ°ä´þ¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢´ôÉì»Ô¤Ë½»¤àÎ©²Ö¹ÀÆóÍÆµ¿¼Ô¡Ê54¡Ë¤È¡¢Æâ±ï¤ÎºÊ¤Î¿À¸¶Èþ´õÍÆµ¿¼Ô¡Ê35¡Ë¤òÂáÊá¤·¡¢15Æü¡¢Á÷¸¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Î©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢°ÊÁ°¤«¤éÎ©Ìî¤µ¤ó¤ÈSNS¤ÇÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Î©Ìî¤µ¤ó¤Î¹ÔÊý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿6Æü¤ÎÌ¤ÌÀ¤Ë¤â¡¢¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Î©Ìî¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¼õ¤±¡¢¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ1¿Í¤Ç´ôÉì¸©¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ï¡¢Î©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤é¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢2¿Í¤¬»¦³²¤Ë¤â´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤ß¤Æ¡¢Ä´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£