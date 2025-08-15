¼«±ÒÂâµ¡¤Î°ú¤¤¢¤²»Ï¤Þ¤ë¡¡º£Ç¯5·î¤ËÃÓ¤ËÄÆÍî¡¡°¦ÃÎ¡¦¸¤»³»Ô
°¦ÃÎ¸©¸¤»³»Ô¤ÎÆþ¼¯ÃÓ¤Ç5·î¡¢¼«±ÒÂâµ¡¤¬ÄÆÍî¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢ËÉ±Ò¾Ê¤Ï15Æü¡¢ÄÀ¤ó¤Àµ¡ÂÎ¤Î°ú¤ÍÈ¤²ºî¶È¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
15Æü¸áÁ°9»þ¤´¤í¡¢¥¯¥ì¡¼¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¤Î°ú¤ÍÈ¤²ºî¶È¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºî¶È³«»Ï¤«¤é30Ê¬¤Û¤É¤Ç¡¢¿åÃæ¤«¤é¡¢µ¡ÂÎ¤Î°ìÉô¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤²¤é¤ì¡¢ÃÓ¤ËÉâ¤«¤Öºî¶ÈÂæ¤Ë¾è¤»¡¢¥·¡¼¥È¤Ë¤¯¤ë¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÉ±Ò¾Ê¤Ï¡¢9·îËö¤Þ¤Ç¤Ë°ìÏ¢¤Îºî¶È¤Î½ªÎ»¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¤Ï¡¢Åë¾è¤·¤Æ¤¤¤¿¼«±ÒÂâ°÷2¿Í¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤Þ¤À»ö¸Î¸¶°ø¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ËÉ±Ò¾Ê¤Ï¡¢²ó¼ý¤·¤¿ÉôÉÊ¤«¤é¸¶°øµæÌÀ¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£