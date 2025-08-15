ÅÅ·â°úÂàÉ½ÌÀ¤ÎÃæÆü¡¦ÃæÅÄæÆ¡ÖËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌîµå¤ÏÊõÊª¡×18Ç¯´Ö¤Ï¡Ö3µåÃÄ¤È¤âÂç¹¥¤¤Ê¥Á¡¼¥à¡Ä¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡ÃæÆü¡¦ÃæÅÄæÆÆâÌî¼ê¡Ê36¡Ë¤¬15Æü¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£Ç»º°¤Î¥¹¡¼¥Ä¡¢¥Ö¥ë¡¼¤Î¥Í¥¯¥¿¥¤¤òÃåÍÑ¤·¤Æ²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤ÀÃæÅÄ¤Ï¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿É½¾ð¤Ç¡ÖÌîµå¤ÏÊõÊª¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°ì¸À°ì¸À¤ò¤«¤ßÄù¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤¿ÃæÅÄ¡£¡ÖÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡ÄÀµÄ¾¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤ËÃæÅÄæÆ¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤ò°é¤Æ¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤Î¸å¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¢¥É¥é¥´¥ó¥º¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢3µåÃÄ¤È¤â¸Ä¿ÍÅª¤ËÂç¹¥¤¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤é¤ì¤Æ¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¡×¤È18Ç¯´Ö¤Î¥×¥íÌîµå¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖËÜËÍ¤«¤éÌîµå¤ò¼è¤ì¤Ð²¿¤â»Ä¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¾®¤µ¤¤»þ¤«¤éÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢Ìîµå¤òÄÌ¤·¤Æ¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤È¸òÎ®¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌîµå¤ÏÊõÊª¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢º£¤Þ¤ÇÌîµå¤¢¤ê¤¤Î¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤éÌîµå¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤È¤â¤Á¤í¤óÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢À¨¤¯¤³¤¦¤·¤ÆÌîµå¤Ë·È¤ï¤ì¤ÆÀ¨¤¯¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌîµå¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ÈÇ®¤¤»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Âçºå¶Í°þ¤«¤é2007Ç¯¹â¹»À¸¥É¥é¥Õ¥È1½äÌÜ¤ÇÆüËÜ¥Ï¥àÆþÃÄ¡£21Ç¯¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ëµð¿Í¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢23Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¼«Í³·ÀÌó¤òÁªÂò¤·¤Æ¡¢¾¡Éé¤Î¾ì¤òÃæÆü¤Ø¤È°Ü¤·¤¿¡£°ÜÀÒ½éÇ¯ÅÙ¤Î24Ç¯¤ÏÂÇÎ¨.217¡¢4ËÜÎÝÂÇ¡¢21ÂÇÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£¾¡Éé¤Î°ÜÀÒ2Ç¯ÌÜ¡¢³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Ê¤¬¤é¤â»ýÉÂ¤Î¹øÄË¤¬ºÆÈ¯¡£5·î13Æü¤Ë½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¡¢2·³¤Ç¤ÎÄ´À°¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡þÃæÅÄ¡¡æÆ¡Ê¤Ê¤«¤¿¡¦¤·¤ç¤¦¡Ë1989Ç¯¡ÊÊ¿¸µ¡Ë4·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¹Åç¸©½Ð¿È¤Î36ºÐ¡£Âçºå¶Í°þ¤Ç¤Ï1¡¢2Ç¯²Æ¡¢3Ç¯½Õ¤È3ÅÙ¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¡£¹â¹»ÄÌ»»87ËÜÎÝÂÇ¡£07Ç¯¹â¹»À¸¥É¥é¥Õ¥È1½äÌÜ¤ÇÆüËÜ¥Ï¥àÆþÃÄ¡£14¡¢16¡¢20Ç¯¤ËÂÇÅÀ²¦¡£21Ç¯8·î¤ËÌµ½þ¥È¥ì¡¼¥É¤Çµð¿Í°ÜÀÒ¡£24Ç¯¤«¤é¤ÏÃæÆü¤Ç¥×¥ì¡¼¡£13¡¢17Ç¯WBC¡¢15Ç¯¥×¥ì¥ß¥¢12ÆüËÜÂåÉ½¡£1¥á¡¼¥È¥ë84¡¢107¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£