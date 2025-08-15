夏の甲子園、広島代表の広陵高校が出場を“途中辞退”した。きっかけはSNSによる「告発」だった。今年1月、当時1年生だった部員が、当時の2年生4人から暴力行為を受けた。高校から報告を受けた日本高野連は3月、加害部員の4人に対して、1カ月間の公式戦出場停止とする“厳重注意”の処分を下した。

【映像】広陵高校、甲子園辞退までの経緯（詳細）

その後、大会前にこの暴力事案について、SNS上で情報が拡散。日本高野連と広陵高校は説明に追われた。堀正和校長は「隠蔽的なものの発覚」を否定しつつ、「本当に苦渋の決断」だったとコメント。

さらにSNS上では、この件とは別に、2023年に元部員が監督とコーチ、一部の部員から暴行などを受けたとする情報が拡散した。高校側は6月に第三者委員会を設置し、調査を進めているとのことだ。そして生徒への誹謗中傷や、寮への爆破予告などを受け、甲子園への出場辞退を決断した。

そんな中、Xでは「組織に訴えるよりSNSでの告発の方が効果的」「SNS告発は対応部署や窓口が機能していない証拠」「社会的制裁を求めるなら弁護士よりSNS」といった意見が見られる。近年では飲食店での衛生管理の不備や、パワハラ事案など、企業や組織の問題がSNS上で告発されるケースが散見される。そこで『ABEMA Prime』では、弁護士とともに“SNS告発”について考えた。

■告発するならどこに？

コラムニストの河崎環氏は「ネット告発のエンタメ化は憂うべきだ。関係のない人々が、火にまきをくべて、大きく燃やしていく。集団で正義を行使するかのような形だが、司法の判断によらない。そうしたリンチが横行しているのはおかしい」と指摘する。

告発するのなら、どこが良いのか。太田伸二弁護士によると、SNSでは「瞬時に社会的制裁を求められ、爽快感や華麗さも得られる」といった特徴があり、弁護士への依頼は「告発者のダメージ（名誉棄損リスクなど）や、その後の裁判までサポートしてもらえるが高コスト」だとする。そして週刊誌は、「一度、第三者の目で社会的に価値ある告発か評価してもらえるが、少し時間かかる」と説明する。

SNSで内部告発する背景には、「うまく行っている事例が記憶にある」という。「SNS投稿の翌日に、マズい対応をした企業が謝罪するケースをよく見る。それだけ影響力が強く、すぐに解決してしまう。弁護士に依頼して、裁判を起こす場合には得られないスピード感だ。だから、そういう手段をとろうとする」。

また、スピード感に加えて、影響力の大きさもあるという。「バズれば、たくさんの人が見て、告発対象を追い込んでいき、すぐに解決できるかもしれない。お金や人に頼らなくていい部分もある。人に頼ると、その相手に止められたり、内容を変えられたりする可能性があるが、思ったものをそのまま出せる点も大きい」。

■ネット告発のリスク

一方で、太田弁護士は「ネット告発」にはリスクもあると考える。自分が背負うリスクとしては、虚偽告発による「偽計業務妨害罪」や、真実でも公然と発信したことによる「名誉毀損罪」などだ。反対に相手側を滅ぼすこともあり、情報の拡散によって批判が過熱すると、「やったことと釣り合わないほどの社会的罰を相手にあたえる可能性もある」という。

告発の順序としては、「内部に窓口があれば、まずはそこからが基本だ。ただ窓口が機能しなかった、あるいはしないと予想できる場合には、外へ行かないといけない。行政に頼んでもうまくいかなければ、最終手段としてメディアに相談することになるだろう」としつつ、「『いきなり外に行く』『最初から弁護士』でいいかという問題はある。本来は内部窓口が機能するのがベストで、それを制度上、強化しないといけない」と語る。

窓口の体制としては、「学校ならば、教育委員会などから、誰かに外部委託する。会社でも内部通報には、外部の弁護士を使うことになる。あくまで窓口は内部だが、そこからの紹介で外部の人が聞く手順でも良いのではないか」と提案する。

■アレン様「（SNS告発は）気持ちが晴れる唯一の手段」

“大物マダムタレント”のアレン様は、ネット告発について、「内部で隠すのではなく、世間に分からせたい気持ちがあると思う。実際にこれだけ大問題になると、広陵高校はもうイメージを払拭できない。被害者生徒の気持ちが晴れる唯一の手段だったかもしれない。実際に辞めてるから、そういう気持ちはあったと思う」との見方を示す。

また、「『SNSがどうだ』という議論は無駄。時代の流れだ」と断じる。「SNSで告発せずにマスコミに言っても、それを見た人がSNSで書き込む。どちらにせよ、SNSに来ることは避けられない。どうあがいても、そうなる時代だから、加害者側もリスクを考えなくてはいけない」。

河崎氏は「自力救済を目的とする告発投稿は、実はいっぱいある。ただ、今回のように“祭り”になるものもあれば、誰からも無視されて“声なき声”として埋もれていくものもある。盛り上がれば正義だが、盛り上がらなければ埋もれるのは、機能しない司法と一緒だ。全てが救われているわけではない」と語った。

（『ABEMA Prime』より）