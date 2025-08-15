Àï¸å80Ç¯¤Î¡ÈÁíÍý¸«²ò¡É¤Ë·Ù²ü´¶¡¢¾®ÎÓ¸µ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÂç¿Ã¡Ö70Ç¯ÃÌÏÃ¤¬¤¹¤Ù¤Æ¡×
ÀÐÇËÁíÍý¤¬Àï¸å80Ç¯¤Ë¹ç¤ï¤»É½ÌÀ¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¸«²ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¾®ÎÓ¸µ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÂç¿Ã¤Ï°ÂÇÜÀ¯¸¢¤Î¡Ö70Ç¯ÃÌÏÃ¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢È¯½Ð¤Ë·Ù²ü´¶¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µîÇ¯¤ÎÁíºÛÁª¤Ë¤â½ÐÇÏ¤·¡¢¡Ö¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¡×¤Î1¿Í¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤¬¤¢¤¬¤ë¼«Ì±ÅÞ¤Î¾®ÎÓ¸µ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÂç¿Ã¤Ï¤±¤µ¡¢Åìµþ¡¦¶åÃÊËÌ¤ÎÌ÷¹ñ¿À¼Ò¤ò»²ÇÒ¸å¡¢µ¼ÔÃÄ¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤¬É½ÌÀ¤¹¤ë°Õ¸þ¤ÎÀï¸å80Ç¯¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¸«²ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ÂÇÜÀ¯¸¢²¼¤Ç³ÕµÄ·èÄê¤µ¤ì¤¿Àï¸å70Ç¯ÃÌÏÃ¤ò¤¢¤²¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¡¾®ÎÓÂëÇ·»á
¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤ËÂÐ¤·¤Æ¼Õºá¤ò¤·Â³¤±¤ë½ÉÌ¿¤òÉé¤ï¤»¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤Î»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿70Ç¯ÃÌÏÃ¡¢¤³¤ì¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤À¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢Ä¶ÅÞÇÉ¤Î¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÌ÷¹ñ¿À¼Ò¤Ë»²ÇÒ¤¹¤ë¹ñ²ñµÄ°÷¤Î²ñ¡×²ñÄ¹¤Î¼«Ì±ÅÞ¤Î°©Âô½°±¡µÄ°÷¤Ï²ñ¸«¤Ç¡ÖÁíÍý¤´¼«¿È¤ÎÆÈ¼«¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¡¢¹ñÌ±¤äÀ¤³¦¤Ë¿´¤ÎÄì¤«¤éÅÁ¤¨¤¿¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª»ý¤Á¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£