ニューエラ×PENDLETON®の新作コレクションが登場！

人気ストリートブランド「ニューエラ」が、伝統的なネイティブデザインで知られる「PENDLETON®」と夢のコラボレーション♡キャップやバッグはもちろん、アパレルアイテムまで充実のラインナップで、秋のファッションを彩るコレクションが完成しました。機能性とデザイン性を両立したこのシリーズは、全国のニューエラストアおよび公式オンラインストアで8月8日（金）から順次発売。お気に入りを見つけて、自分らしさを楽しんで♪

トレンド感満載のヘッドウェア

59FIFTY®

9THIRTY™

コレクションの中心ともいえるヘッドウェアには、PENDLETON®のエッセンスがぎゅっと詰め込まれています。8月展開では、定番の[59FIFTY®]（各6,600円）、カジュアルな[9THIRTY™]（各4,950円）を展開。

OUTDOOR 59FIFTY®

OUTDOOR 9TWENTY™

OUTDOOR WOMEN-01

9月には、秋冬らしいOUTDOORラインとして[OUTDOOR 59FIFTY®]（6,600円）、[OUTDOOR 9TWENTY™]・[9FORTY™]（各5,500円）、女性向けデザインの[OUTDOOR WOMEN-01]（6,600円）も登場。

Adventure

Basic Cuff Knit

さらに[Adventure]（8,800円）や[Basic Cuff Knit]（各3,960円）など、アウトドアにもぴったりなアイテムも見逃せません。

自信が持てる一枚を。LILY BROWN Lingerieの新作ブラが話題！

秋のレイヤードに活躍するアパレル

Long Sleeve Cotton T-shirt

Oversized Shirt

ファッション感度の高い人にぴったりなアパレルも豊富♡8月は、シンプルながら存在感のある[Long Sleeve Cotton T-shirt]（各6,380円）や、ゆるっと羽織れる[Oversized Shirt]（各14,300円）が登場。

9月には、肌寒い日に嬉しい[Sweat Pullover Hoodie]（各9,900円）がラインナップ。どれもPENDLETON®らしいパターンがアクセントになっていて、1枚で着映えするデザインに仕上がっています。

デザイン×機能性◎なバッグ類

Light Pack

Sacoche

Tote Bag M

Square Shoulder Pouch

日常使いにもレジャーにも便利なバッグ類も充実！

9月には、収納力抜群の[Light Pack]（10,450円）、肩掛けに便利な[Tote Bag M]（5,500円）や[Square Shoulder Pouch]（5,940円）、ミニマル派にうれしい[Neck Pouch]・[Flat Neck Pouch]（各3,740円）など、多様なニーズに応えるバリエーションが揃います。

Square Neck Pouch

Neck Pouch

Flat Neck Pouch

ユニセックスで使えるので、ギフトにもおすすめです♡

この秋、唯一無二の存在感を♡

ニューエラとPENDLETON®によるスペシャルコラボは、デザイン・機能性・伝統美が融合した唯一無二のコレクション。

アウトドアにもタウンユースにも映えるアイテムが揃っているので、秋のワードローブにぜひ加えてみてはいかが？

発売は8月8日（金）から、全国のニューエラストア（※一部店舗除く）および公式オンラインストアにて順次開始。心ときめく一点と出会えますように♡