俳優・谷原章介の長男の俳優・谷原七音（ななと＝２１）が１５日、都内で開催された「第３８回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト ＢＥＳＴ３０お披露目記者会見」に出席した。七音は第３７回大会でフォトジェニック賞を受賞し、芸能界入りを果たした。

３０人のスターの卵（１人欠席）と一緒に会見に出席した七音は「お披露目会から１年がたった。皆さんと同じＢＥＳＴ３０として立っていたけど、今回はゲストとして戻ってくることができてうれしい」と笑顔。１年前のお披露目会について「去年は本当に緊張して、足がブルブル震えていて、暑さと心臓の鼓動が早くなるのを一番覚えている」と振り返った。

候補者からの質問も受け付けた。コンテストをきっかけに自身が変わったことを「元々そう言う人間ではありたいと思っていたけど、より感謝するようになりました。いろんな方のおかげで立っていると思う。そう言う方のおかげで立てているんだなと肌で感じるようになった」と語り、頭を下げた。

候補者の自己ＰＲをほほ笑みながら見守り、「本当に魅力と個性があふれていた。全員ファイナリストになって欲しいという気持ちになった。ある種、僕も負けてられないなと思いました」と刺激を受けまくり。コンテストの先輩として「ここから熾烈な戦いが繰り広げられていくけど、背伸びせずに大きく見せようとするのでは泣く、自分を受け入れて頑張ることが大切。頑張る姿勢は届くと思う」とアドバイスを送っていた。