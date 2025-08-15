元人気セクシー女優の霜月るなが15日、X（旧ツイッター）を更新。自身に寄せられた一部メッセージに対し、怒りをあらわにした。

霜月は「今だに、こんなdmしてくる人いるけど。あたしもあなたが不愉快です」と記し、自身に送られてきたというメッセージのスクリーンショットを添付。そこには「こんにちは！あなたの顔ものすごく不愉快です。」「気持ち悪いのでネットやめてください」などと中傷的な内容の文章が複数、書かれていた。

霜月は「dmしてきたくせにブロックしてるのダサすぎやろ こうゆう奴は地獄に落ちてほしい。←本音」と憤りつつ、つづった。

この投稿に対し「これは一線越えてますね」「訴えるに限る」「未だにこんなのが…」「酷いですね」「これひどいし常識無さすぎ」「最初から逃げる気だからダサ過ぎですね」などとさまざまな声が寄せられている。

霜月は、ダウンタウン松本人志が開催した16年の大阪での飲み会に参加。これまで松本をめぐる「週刊文春」の記事については、その一部内容を「デタラメな記事」「嘘だらけの記事」などと主張してきた。その後も具体的に同誌記事に反論したり、松本が名誉毀損（きそん）されたとして訴訟を起こした後は、松本を応援する発言をするなどしてきたことで知られる。

昨年11月、松本人志が週刊文春側に対し損害賠償などを求めていた訴訟を取り下げ、裁判が終結すると。霜月は自身のXに「松ちゃん長い裁判お疲れ様でした そしてお帰りなさい これからも沢山の人に笑いを届けて下さいね 二人合わせてダウンタウン」などと書いていた。

そして霜月は先月7日をもってセクシー女優を引退した。霜月はキャンギャル、DJ、アーティストなどとしてマルチに活躍している。