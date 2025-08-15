timelesz 松島聡、“パパ感”あふれる東京ディズニーシー満喫ショット公開！ 「尊すぎる」「パパ役イけるよ」と反響
timeleszの松島聡が、8月14日（木）に自身のInstagramを更新。東京ディズニーシーを満喫した様子を公開し、ファンから反響が寄せられている。
【写真】「尊すぎる」 松島聡の“パパ感”あふれるTDS満喫ショット
■友人とディズニータイム
今回松島は、「友人と弾丸で夕方からディズニータイム」とつづり、友人の娘と思われる女の子と写る2ショットなどを公開した。
投稿では、松島が女の子と手をつないで歩いている様子を写したカットや、一緒にテーマポート「ファンタジースプリングス」内にあるアトラクションの「ラプンツェルのランタンフェスティバル」に乗っている1枚など、2人の仲の良さが伝わる写真が複数枚披露されている。
松島はコメントで、「数年ぶりのディズニーは新エリアが追加されていて、よりスケール感が増してた。個人的にはラプンツェルが見れたのが嬉しかったです」と回顧。
さらに、「子供たちがはしゃぐ姿は本当に可愛らしくて癒しをもらい、友人からは元気をもらい…やっぱり、ディズニーの”一緒に行く人で楽しさが決まる”って本当だ。楽しかったなぁ。でも誰よりもはしゃいでたのはきっと私です」と思いを明かした。
投稿の中には、松島が女の子をおんぶして夜のショーを鑑賞している動画なども収められており、SNSでは「尊すぎる」「未来の聡パパが想像出来た」「パパ役イけるよ」「そうくん素敵なパパになりそう」「皆さん、息できてる？」と、松島のパパ感あふれる姿にもん絶するファンからの声が多数届いている。
松島聡は11月27日生まれの27歳。timeleszとして音楽活動にとどまらず、ドラマ、舞台、モデルと活躍の場を広げている。11月12日（水）には、新体制timelesz初のCDシングル「Steal The Show / レシピ」を発売する。また、8月6日（水）に行われたライブツアー「We’re timelesz LIVE TOUR 2025 episode 1 〜FAM〜」横浜公演にて、12月〜2026年1月に東京と大阪で新体制初となるドーム公演を開催することがサプライズ発表された。
引用：「松島聡」（@so．matsushima_19971127）Instagram
【写真】「尊すぎる」 松島聡の“パパ感”あふれるTDS満喫ショット
■友人とディズニータイム
今回松島は、「友人と弾丸で夕方からディズニータイム」とつづり、友人の娘と思われる女の子と写る2ショットなどを公開した。
投稿では、松島が女の子と手をつないで歩いている様子を写したカットや、一緒にテーマポート「ファンタジースプリングス」内にあるアトラクションの「ラプンツェルのランタンフェスティバル」に乗っている1枚など、2人の仲の良さが伝わる写真が複数枚披露されている。
さらに、「子供たちがはしゃぐ姿は本当に可愛らしくて癒しをもらい、友人からは元気をもらい…やっぱり、ディズニーの”一緒に行く人で楽しさが決まる”って本当だ。楽しかったなぁ。でも誰よりもはしゃいでたのはきっと私です」と思いを明かした。
投稿の中には、松島が女の子をおんぶして夜のショーを鑑賞している動画なども収められており、SNSでは「尊すぎる」「未来の聡パパが想像出来た」「パパ役イけるよ」「そうくん素敵なパパになりそう」「皆さん、息できてる？」と、松島のパパ感あふれる姿にもん絶するファンからの声が多数届いている。
松島聡は11月27日生まれの27歳。timeleszとして音楽活動にとどまらず、ドラマ、舞台、モデルと活躍の場を広げている。11月12日（水）には、新体制timelesz初のCDシングル「Steal The Show / レシピ」を発売する。また、8月6日（水）に行われたライブツアー「We’re timelesz LIVE TOUR 2025 episode 1 〜FAM〜」横浜公演にて、12月〜2026年1月に東京と大阪で新体制初となるドーム公演を開催することがサプライズ発表された。
引用：「松島聡」（@so．matsushima_19971127）Instagram