°ÎÂç¤µÃÎ¤é¤º¡Ö¤ª¤Ã¤Á¤ã¤ó¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿
¡¡Ê¡²¬»Ô¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼´ë¶È¡ÖFusic¡×Éû¼ÒÄ¹¡¦ÉÍºêÍÛ°ìÏº¤µ¤ó(X @hama4160)¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡¢10Æü¤Ë81ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿³øËÜË®ÌÐ¤µ¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉÍºê¤µ¤ó¤Ï¡Ö¶á½ê¤Ë½»¤ó¤Ç¤Æ¤è¤¯¾®³Ø¹»¤Ë¸½¤ì¤Æ¤¿¡£Åö»þÄã³ØÇ¯¤À¤Ã¤¿ËÍ¤Ï¤½¤Î°ÎÂç¤µ¤òÃÎ¤é¤º¡Ø¤ª¤Ã¤Á¤ã¤ó¡Ù¤È¸Æ¤Ó¡¢ÍÆ¼Ï¤Ê¤¯ÂÇ¤Á¹þ¤à¥·¥å¡¼¥È¤ËÂç¿Íµ¤¤Ê¤¤¤ÈÅÜ¤Ã¤Æ¤¿¡×¤ÈX¤Ç²óÁÛ¡£¡Ö¤±¤É¤¢¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤Á¤¿¤¤¤ÈÆ´¤ì¡¢¤º¤Ã¤ÈÎý½¬¤·¤Æ¤¿¤Ê¡£º£¤Ç¤â¤½¤Îµ°Æ»¡¢³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡£¿´°Â¤é¤«¤Ë¡×¤È·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡³øËÜ¤µ¤ó¤Ï1968Ç¯¥á¥¥·¥³¸ÞÎØ¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¨¡¼¥¹¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤·¤ÆÆ¼¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤·¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ÎóÕÌÀ´ü¤ò»Ù¤¨¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡£¤½¤Î°úÂàÄ¾¸å¡¢¶öÁ³½Ð²ñ¤¤»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬ÉÍºê¤µ¤ó¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤Î¸¶ÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢ÉÍºê¤µ¤ó¤Ï¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±éÃæ¤Î¶å½£Ä«ÆüÊüÁ÷(KBC)¡Ö¥¢¥µ¥Ç¥¹¡£¥é¥¸¥ª¡×¤Ç¤â¤³¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡À¾¥¹¥ÝWEB¡ÖOTTO!¥é¥¤¥Õ¡×¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢ÉÍºê¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡¢ÀèÀ¸¤ä¿Æ¤«¤é¤¢¤Î¿ÍÀ¨¤¤¿Í¤Ê¤ó¤À¤è¤ÈÊ¹¤¤¤¿´¶¤¸¡£¤½¤Î¸å¡¢³øËÜ¤µ¤ó¤ä±ü»û¤µ¤ó¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿ÆÉÀÚÌ¡²è¤Ç¼ÂÀÓ¤òÃÎ¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³øËÜ¤µ¤ó¤«¤éÄ¾ÀÜ¼õ¤±¤¿¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿¤é¤Þ¤º¥´¡¼¥ë¤òÁÀ¤¤¤Ê¤µ¤¤¡¢¥´¡¼¥ë¤Ë¸þ¤«¤¦¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÉÍºê¤µ¤ó¤Ï¡¢¾®³Ø1Ç¯¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò»Ï¤á¡¢³øËÜ¤µ¤ó¼çºË¤Î³øËÜFC¡Ê¸å¤Î¥¬¥ó¥ÐÂçºå²¼ÉôÁÈ¿¥¡Ë¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¸½ºß¤âÊ¡²¬¤Î¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥àOneSoul.CÊ¡²¬¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£1976Ç¯ÂçºåÉÜ¿áÅÄ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÉÍºê¤µ¤ó¤Ï¡¢Âç³Ø±¡ºß³ØÃæ¤Î2003Ç¯¤ËÆ±µéÀ¸¤ÎÇ¼ÉÙ»á¤ÈFusic¤òµ¯¶È¤·¡¢¥¯¥é¥¦¥É¡¢AI/IoT¡¢ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿Ê¬Ìî¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«Ãæ¡£KBC¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯RKBËèÆüÊüÁ÷¤Ê¤É¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÉÍºê¤µ¤ó¤Ï´ØÀ¾¤Î¤´½Ð¿È¤Ç¤¹¤è¤Í?³øËÜ¤µ¤ó¤â´ØÀ¾¤ÎÊý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥ä¥ó¥Þ¡¼¤ÎÀ±¡¡¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Î´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡¡ÌµÇ°¹ç¾¸¡×¡Ö¤¦¤ï¤¡¡¢ÉÍºê¤µ¤ó¤½¤ÎÏÃ¥¿¥Ã¥×¥êÄ°¤¤¿¤¤¤Ç¤¹!¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£