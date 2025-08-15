¡Ö¶õÈô¤Ö¼Ö¡×Èô¹Ô»î¸³¡¢2028Ç¯¤Î¼ÂÍÑ²½ÌÜ»Ø¤¹¡¡ÀÐÀî¡¦¼î½§»Ô
ºÒ³²¤¬È¯À¸¤·¤¿»þ¤ÎÊª»ñ»Ù±ç¤ä»³´ÖÉô¤Ê¤É¤Ç¤Î¸òÄÌ¼êÃÊ¤Î³ÎÊÝ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤è¤¦¤È¡¢15Æü¡¢¡Ö¶õÈô¤Ö¼Ö¡×¤ÎÈô¹Ô»î¸³¤¬ÀÐÀî¸©¼î½§»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¶õÈô¤Ö¼Ö¡ÖeVTOL¡×¤Ï¡¢ÈïºÒÃÏ¤Ø¤ÎÊª»ñ»Ù±ç¤äÌ¤Íè¤Î¸òÄÌ¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¼ÂÍÑ²½¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
15Æü¤Ï¼î½§»ÔÆâ¤ÇºÒ³²Êª»ñ¤Î±¿Á÷¤òÁÛÄê¤·¤¿Èô¹Ô»î¸³¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Èô¹ÔÀÇ½¤äÎ¥ÃåÎ¦»þ¤Î°ÂÁ´À¤Ê¤É¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇÂçÀÑºÜÎÌ¤Ï250¥¥í¤Ç¡¢»öÁ°¤ËÈô¹Ô¥ë¡¼¥È¤Ê¤É¤ò¥×¥í¥°¥é¥à¤¹¤ë¤³¤È¤Ç´°Á´¤Ê¼«Î§Èô¹Ô¤¬²ÄÇ½¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
MASC¡¦ºä¥Î¾åÇî»Ë»öÌ³¶ÉÄ¹¡Ö´Ñ¸÷¤Ë»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Êµ¡ÂÎ¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÄ¹µ÷Î¥¤òÈô¤Ù¤ëµ¡ÂÎ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶õÈô¤Ö¼Ö¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡£¤³¤³Ç½ÅÐ¤ÎÃÏ¤«¤é¡¢¿·¤·¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤Þ¤¿¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×º£¸å¡¢»ÔÆâ¤Ë5¤«½ê¤ÎÎ¥ÃåÎ¦¾ì¤òºî¤ê¡¢2028Ç¯¤Î¼ÂÍÑ²½¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£