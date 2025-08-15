かまいたちがＭＣを務めるＡＢＣテレビ「これ余談なんですけど」が１３日に放送された。「関西人が愛したスターＳＰ」として、かつて出演した俳優・小沢仁志の名言を改めて紹介した。

小沢は「松方さんにはすごく良くしてもらって。俺自身が最後の弟子だと思ってるから。本当に可愛がってもらった」と故松方弘樹さんの思い出を話した。

小沢は「あの人は打ち上げがすごいじゃないですか。ドラマを１週間に１本撮っていて毎週末、全然関係無いスタッフ入れて１００人くらい嵐山の有名なすき焼きやさんで打ち上げをやるんだよ。１話に１回、打ち上げをやる」と振り返った。

かまいたち濱家が「松方さんレベルの人が飲み歩くと数百万？」と金額を尋ねた。小沢は「聞いた話だと、月の飲み食いで毎月８００万円から１０００万円使ってる」と話し、共演者が一斉に驚いた。

小沢は「あるとき、松方さんが『来週は東京でテレビの仕事があって俺ができない。小沢がちゃんとやってくれる』」と周囲に告げていたことを聞いた。小沢は驚き、「打ち上げの日が近づいていくら持って行けば足りるんだろう。とりあえず１００、２００万持っていって。１００人飲んでるんだよ」と当時の自分なりに用意できるお金をもっていった。

打ち上げが終わり、お金を払おうと会計に行ったところ、松方が京都にいるときに世話をする人物がやってきて「何やってんだ小沢」と尋ねた。「お金払わないと」と返すと、「松方が払ってんのに決まってんだろ」と既に会計済みだったと知った。

小沢は「みんは知らない。次の日現場でみんな態度ころっと変わる。スタッフから『小沢ちゃん昨日ごちそうさん』って」と声をかけられるようになったという。濱家が「それも松方さんは見越して」と松方の気づかいなのではと考えを巡らせた。松方は「最初、小沢のことをみんな拒否してたけど、小沢も遅刻ばっかりしてたけど、見てみろ、終わってみれば素敵な時代劇の俳優さんが１人増えたじゃねえか」と周囲に言っていたそうで、小沢は「泣いたもん。そういう人」と恩人に感謝した。