レンチン5分で即席カオマンガイ！ オイスターだれで食欲全開な「シンガポール風チキンライス」の献立
手軽にカオマンガイが食べたい日はレンチンがおすすめ。
「シンガポール風チキンライス」なら、とり肉をレンチンしている間にたれを作って、10分足らずでできあがり！ ご飯にとり肉の蒸し汁を混ぜて、風味満点に仕上げるのがポイントです。
サラダを添えるなら、メインに合わせてエスニック風に。今日はナッツのこうばしさがアクセントの「にんじんとトマトのエスニックサラダ」です。
しらいのりこさん
新潟県出身、お米料理研究家。夫と共に「ごはん同盟」として お米料理、ごはんに合うおかず、おつまみなどのレシピ開発などを行う。近著「 ポリ袋でレンチンおかず 電子レンジでこんなにおいしい！」（主婦の友社） など
■メイン「シンガポール風チキンライス」
ふんわりラップでレンチン5分。香味野菜とにんにくのきいたたれが絶妙！
【材料・2人分】
とりもも肉…大1枚(約300g)
長ねぎ(青い部分を含む) …1/3本
きゅうり…1本
しょうがの薄切り…1/2かけ分
おろしにんにく…1/2片分(小さじ1/2弱)
温かいご飯…茶碗2杯分
塩…小さじ1/3
酒…大さじ1
しょうゆ、酢、砂糖、オイスターソース…各大さじ1/2
【作り方】
1. とりもも肉は余分な脂を除き、塩小さじ1/3をもみ込んで耐熱皿にのせる。長ねぎは青い部分を切り分け、とり肉にのせる。しょうがの薄切りものせ、酒大さじ1を回しかける。ふんわりとラップをかけ、電子レンジ(600W)で約5分加熱し、そのまま粗熱をとる。
2. １の残りのねぎはみじん切りにし、ボウルに入れる。１の蒸し汁大さじ2、おろしにんにく、しょうゆ、酢、砂糖、オイスターソース各大さじ1/2を加えて混ぜ、たれを作る。きゅうりはめん棒などでたたいて割り、3cm長さに切る。
3. 温かいご飯に１の蒸し汁大さじ1を加え、さっくりと混ぜて器に等分に盛る。とり肉を食べやすく切ってご飯にのせ、２のたれをかけてきゅうりを添える。
（1人分 552kcal、塩分2.5g）
※電子レンジは600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。
■副菜「にんじんとトマトのエスニックサラダ」
ドレッシングにナンプラーを使ったアジア風。刻んだミックスナッツの風味と食感が◎
【材料・2人分】
にんじん…1/4本(約37.5g)
トマト…2個(約300g)
ミックスナッツ…大さじ1
ナンプラー…小さじ2
砂糖、酢…各小さじ1
塩…少々
【作り方】
1. にんじんは1cm幅の短冊切りにしてボウルに入れる。塩少々を加えてもみ、約5分おく。トマトは一口大に切る。ミックスナッツは粗く刻む。
2. にんじんの水けを絞ってボウルに戻し、トマト、ミックスナッツとナンプラー小さじ2、砂糖、酢各小さじ1を加えてあえる。
（1人分 69kcal、塩分1.5g）
【手早く作るコツ】
とり肉をレンジにかけたらサラダを作ります。肉をさます間にチキンライスの調理の続きを。
文＝斉藤久美子