¥È¥è¥¿¡Ö¥¹¥´¤¤GR86¡×25Ç¯½©È¯Çä¤Ø¡ª ¥´¥Ä¤¤4ËÜ½Ð¤·¥Þ¥Õ¥é¡¼¡ß½éÂå¤ß¤¿¤¤¤Ê»Â¿·¥¤¥¨¥í¡¼¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¡Ö¤æ¤º¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×ÊÆ¹ñ»ÅÍÍ¤É¤ó¤Ê¥â¥Ç¥ë¡©
¡ÖGR86 ¤æ¤º¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×ÊÆ¹ñ»ÅÍÍ¤É¤ó¤Ê¥â¥Ç¥ë¡©
¡¡¥È¥è¥¿¤ÎÊÆ¹ñË¡¿Í¤Ï2025Ç¯4·î3Æü¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡ÖGR86¡×¤ËÆÃÊÌ¤Ê¥â¥Ç¥ë¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤¬¡¢¡ÖGR86 Yuzu Edition¡Ê¤æ¤º¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¡Ö¥¹¥´¤¤¥Ï¥Á¥í¥¯¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¤³¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö86¡×¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¤¬¥¹¥Ð¥ë¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿2¥É¥¢¥¯¡¼¥Ú¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Ç¤¹¡£
¡¡2012Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿½éÂå¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬³Ú¤·¤á¤ë¼êº¢¤Ê²Á³ÊÂÓ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¥È¥è¥¿¤ÎÅö»þ¤Î¼ã¼Ô¸þ¤±¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥µ¥¤¥ª¥ó¡×¤«¤é¡ÖFR-S¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢2016Ç¯¤Î¥µ¥¤¥ª¥ó¤ÎÇÑ»ß¤ËÈ¼¤¤¡¢ÆüËÜ»ÅÍÍ¤ÈÆ±¤¸¡Ö86¡×¤Î¼ÖÌ¾¤Ç¥È¥è¥¿¥Ö¥é¥ó¥É¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Ìó9Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ2021Ç¯¤Ë¸½¹Ô¤Î2ÂåÌÜ¤Ø¤È¿Ê²½¤·¡¢¼ÖÌ¾¤â¡ÖGR86¡×¤Ë²þ¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖGR86 ¤æ¤º¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢¸½¹ÔGR86¤Î¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢ÀìÍÑ¤Î¥¨¥¢¥í¥«¥¹¥¿¥à¤ò»Ü¤·¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤Ç¤¹¡£
¡¡ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢Ì¾Á°¤ÎÄÌ¤ê¡¢Í®»Ò¤ò»×¤ï¤»¤ëÁ¯¤ä¤«¤Ê¥¤¥¨¥í¡¼¤Î¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥µ¥¤¥ª¥óFR-S¡Ê½éÂå86¡Ë¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¥¤¥¨¥í¡¼¤Ç¡¢Åö»þ¹¥É¾¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¥«¥é¡¼¤ò¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¤ä¥µ¥¤¥É¥¹¥«¡¼¥È¡¢¥ê¥¢¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢4ËÜ½Ð¤·¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥Õ¥é¡¼¤¬ÁõÃå¤µ¤ì¡¢¤è¤ê¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆâÁõ¤âÆÃÊÌ¤Ê»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥¹¥¨¡¼¥É¤ÈËÜ³×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥·¡¼¥È¤Ë¤Ï¥¤¥¨¥í¡¼¤Î¥Ñ¥ó¥Á¥ó¥°²Ã¹©¤¬»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ï¥ó¥É¥ë¤ä¥É¥¢¥È¥ê¥à¤Ë¤â²«¿§¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¡¢Æâ³°Áõ¤ÎÅý°ì´¶¤ÈÆÃÊÌ´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥¹¼Ö¤ÈÆ±¤¸¤¯2.4¥ê¥Ã¥¿¡¼¿åÊ¿ÂÐ¸þ4µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¡¢6Â®MT¤Þ¤¿¤Ï6Â®AT¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÇºÇ¹â½ÐÎÏ228hp¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¤³¤Î¡ÖGR86 ¤æ¤º¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Ï860Âæ¤Î¸ÂÄêÀ¸»º¤È¤Ê¤ê¡¢2026Ç¯¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ2025Ç¯½©¤«¤éËÌÊÆ¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±»Ô¾ì¤Ç¤Î²Á³Ê¤ÏÈ¯Çä¤¬¶á¤Å¤¤¤¿º¢¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£