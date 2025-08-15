¥È¥è¥¿¡ÖºÇ¿·GR86¡×¤¬¥¹¥´¤¤¡ª ¤µ¤é¤Ë¥«¥¤¥¼¥ó¤·¿Ê²½¡Ö¤è¤ê°ÂÁ´¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡×¤Ë¡ª ¸åÎØ¶îÆ°¡ß6Â®MT¤â¤¢¤ë¡Ö2¥É¥¢¥¯¡¼¥Ú¡×²¿¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡©
¡Ö°ÂÁ´¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡×¤Ë¿Ê²½¡ª
¡¡¥È¥è¥¿¤Ï2025Ç¯7·î15Æü¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡ÖGR86¡×¤Î°ìÉô²þÎÉ¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯É½¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Æ±Ç¯8·î1Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥È¥è¥¿¤ÎºÇ¿·¡Ö¡ÈFR¡É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡º£²ó¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²þÎÉ¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡GR86¤Ï¡¢¥¹¥Ð¥ë¤È¶¦Æ±³«È¯¤µ¤ì¤¿FR¡Ê¸åÎØ¶îÆ°¡Ë¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤òºÎÍÑ¤·¤¿2¥É¥¢¥¯¡¼¥Ú¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Ç2ÂåÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡½éÂå¤Ï2012Ç¯4·î¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö86¡Ê¥Ï¥Á¥í¥¯¡Ë¡×¤Ç¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î°Õ¤Î¤Þ¤Þ¤ËÁà¤ì¤ë¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°ÀÇ½¤È¡¢¼ê¤ÎÆÏ¤¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤«¤éÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Ï2ÂåÌÜ¤Ç¡¢2021Ç¯10·î¤ËÈ¯Çä¡£¤³¤ÎÀ¤Âå¤«¤é¼ÖÌ¾¤Ë¡ÖGR¡×¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÇÓµ¤ÎÌ¤ò2.4¥ê¥Ã¥¿¡¼¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¿åÊ¿ÂÐ¸þ¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÆ°ÎÏÀÇ½¤Î¸þ¾å¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï6Â®MT¤Þ¤¿¤Ï6Â®AT¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥¢¥¤¥µ¥¤¥È¡×¤ÏÁ´¼Ö¤ËÉ¸½àÀßÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿GR86¤Î°ìÉô²þÎÉ¥â¥Ç¥ë¤ÎºÇÂç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤«¤é¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿¡¢°ÂÁ´À¤Î¸þ¾å¤Ç¤¹¡£
¡¡Ëü¤¬°ì¡¢Áö¹ÔÃæ¤Ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÅÀ²Ð·Ï²óÏ©¤Ç¸Î¾ã¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬´°Á´¤ËÄä»ß¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ê¥¹¥¯¤òÄã¸º¤µ¤»¤ëµ¡Ç½¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¿·µ¡Ç½¤Ï¡¢ÌäÂê¤¬È¯À¸¤·¤¿µ¤Åû¤À¤±¤ò¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¸¡ÃÎ¤·¤ÆÄä»ß¤µ¤»¡¢»Ä¤ê¤ÎÀµ¾ï¤Êµ¤Åû¤ÇÁö¹Ô¤ò·ÑÂ³¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥È¥é¥Ö¥ëÈ¯À¸»þ¤Ç¤â°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤Þ¤ÇÂàÈòÁö¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ËÂç¤¤Ê°Â¿´´¶¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤Î°ìÉô²þÎÉ¤ËÈ¼¤¦²Á³ÊÊÑ¹¹¤Ï¤Ê¤¯¡¢293Ëü6000±ß¤«¤é361Ëü6000±ß¤Ç¤¹¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¡£
¡¡¤è¤ê°ÂÁ´¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ°Â¿´¤·¤ÆÁö¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¿Ê²½¤·¤¿GR86¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÌ¥ÎÏÅª¤ÊÁªÂò»è¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£