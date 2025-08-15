若手俳優・藤崎ゆみあ、ギリシャで撮影した1st写真集発売決定！ 瑞々しさ、あどけなさ、大人びた表情まで魅力満載の一冊
若手俳優・藤崎ゆみあのファースト写真集が、東京ニュース通信社より12月12日に発売されることが決定した。藤崎からコメントが到着した。
【写真】藤崎ゆみあ「私と一緒に旅をしているような気持ちになっていただけたら」 1st写真集カット
広島県出身、2008年生まれの藤崎は2023年、15歳のときに事務所へ所属し、上京。その年の7月に『最高の教師 1年後、私は生徒に■された』（日本テレビ系）でドラマデビューし、感情の機微を丁寧にすくい取る演技と、どこか映像に“余白”を与える佇まいで一躍注目を集める。同年の全国高等学校サッカー選手権大会の19代目応援マネージャーに就任。その後、東京メトロやオロナミンC（大塚製薬）など、いくつものCM出演が立て続けに決まり、今年11月からはヒロイン・香月双葉を演じる岡田准一主演ドラマ『イクサガミ』（Netflix）が配信予定など、将来が期待されている若手俳優だ。
そんな彼女の初めての写真集撮影は、所属する事務所名にもなっているギリシャ・メテオラで敢行。メテオラはギリシャ語で“中空に浮かぶ”という意味の「メテオロス」に由来し、その名の通りそびえ立つ奇岩の上に修道院が立つ絶景の場所で、ユネスコ世界遺産にも登録されている。
灼熱の太陽が降り注ぐ中、修道院のある地上約600m地点まで坂や階段を登ったり、崖の上から夕陽を眺めたり、ギリシャの首都・アテネではパルテノン神殿や地元の市場、観光地となっているシンタグマ広場などを訪れたり、地中海まで足をのばしたほか、本場のヨーグルトやオリーブ、魚介類を堪能するなど、ギリシャを思う存分味わう旅となった。
今回の写真集は通常版に加え、Amazon、楽天ブックスにてカレンダーが付いた「藤崎ゆみあファースト写真集カレンダー付き限定版（仮）」を発売。対象店舗でしか入手できないカレンダー付きの限定版となる（数量限定）。価格は5500円（税込）。
さらに、セブンネットショッピングでは直筆サイン入り写真集を先着で販売することが決定。特典付き販売は、在庫がなくなり次第終了（直筆サイン入り写真集のお渡しは発売日以降となる可能性あり）。
藤崎は「この度、初めての写真集を発売させていただくことになりました！ 憧れだった写真集。お話をいただいた時は本当に嬉しくて、それだけでも胸が高鳴ったのですが、撮影地はなんとギリシャということを聞いて、さらに驚きました…！」とコメント。「中でもメテオラを訪れることができたのは特別な経験でした。私の所属する事務所名の由来にもなっていて、その“唯一無二”の世界観を感じられたことが嬉しくて、忘れられない時間になりました。ページをめくるたび、私と一緒に旅をしているような気持ちになっていただけたら嬉しいです。発売をお楽しみに！」とメッセージを寄せた。
そして、写真集発売を記念した初のイベントも開催を予定。詳細は決定次第、「TOKYO NEWS magazine＆mook」サイトで案内される。
『藤崎ゆみあファースト写真集（仮）』は、東京ニュース通信社より12月12日発売（※一部発売日が異なる地域あり）。定価3850円（税込）。
※藤崎ゆみあの「崎」は「たつさき」が正式表記
