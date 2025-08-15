【Pastel☆Parade】 8月27日 発売予定 価格：未定

room6は、Steam用おてがるポップなリズムゲーム「Pastel☆Parade」の発売日を8月27日に決定した。価格は未定。

「Pastel☆Parade」は、タイミングに合わせてテンポよくボタンを押すという簡単操作で楽しめる爽快リズムゲーム。ゲームジャム「unity1week」で5万回以上閲覧され、総合1位を獲得した「Let’s Splash!!」の完全版として登場する。ポップでキュートな音楽に合わせて心地よいリズムを奏でよう。対応言語は日本語/英語/中国語（簡体字）/中国語（繁体字）。

「Pastel☆Parade」の特徴

きらめく書き下ろし楽曲は30曲以上！

本作は、主人公の「アマネ」たち4人の少女の日常がノリノリな音楽のリズムゲームとともに描かれていく。誰でもできる簡単な操作で、彼女たちのカラフルな物語を味わおう。8名ものコンポーザーを迎え入れ、書き下ろし楽曲は30曲以上を収録。雨上がりの小道や盛り上がるライブ会場など、ポップな日々をリズムにノッて楽しめる。

失敗しても可愛いモーションで楽しくなるノリノリゲーム！

プレーヤーの操作でキャラクターたちは、いきいきと躍動。テンポに乗っているときはとびきりキュートな動きで音楽にノッてくれる。物語を読み進めていると明らかになる、とある「ヒミツ」も……？

仲良し4人組のキャラクターたちを紹介

アマネ

最近転校してきた1年生。マイペースで好奇心いっぱい！ナギサと仲良し。好きな飲みものはラムネ！

ナギサ

アマネの同級生。知的で物静かなタイプだけど、アマネがやってきてからは……？ 好きな飲みものは紅茶。

もぉん

学園の2年生で、元気なしっかり者。バレー部。好きな飲みものはレモンスカッシュ！

コハク

学園の2年生で、ポジティブな食いしんぼう。好きな飲みものはオレンジジュース。

