瀬戸康史、ヘアカットで印象激変「び、、ビジュが…！」「短いのもカッコイイ」
俳優の瀬戸康史が14日にインスタグラムを更新。最新ショットを公開すると、ファンから称賛が集まった。
【写真】ヘアカットで印象激変の瀬戸康史、キャップをかぶって凛々しい表情（ほか5枚）
瀬戸が投稿したのは自身のソロショット。複数公開されている写真には、23日に行われるイベントで販売されるオリジナルグッズのキャップをかぶる様子やシール、アクリルスタンドを持ってポーズを決める姿が収められている。
髪を短くし印象が変わった彼の近影に、ファンからは「び、、ビジュが…！！！！かわ、、かっこ、、よすぎるぅぅぅぅ」「瀬戸くん髪短いのもカッコイイ」「かわいすぎるってーー笑笑」などの反響が寄せられている。
■瀬戸康史（せと こうじ）
1988年5月18日生まれ。福岡県出身。2005年7月「第2回D-BOYSオーディション」で準グランプリを受賞。D-BOYSメンバーとして同年12月に芸能界デビュー。2008年1月スタートの『仮面ライダーキバ』（テレビ朝日）で主演を務めた。以降、大河ドラマ『江〜姫たちの戦国〜』（NHK総合）や連続テレビ小説『あさが来た』（NHK総合）、『ロストデイズ』などの話題作に出演。近年も連続テレビ小説『まんぷく』（NHK総合）、大河ドラマ『鎌倉殿の13人』（NHK総合）、月9ドラマ『119エマージェンシーコール』（フジテレビ系）に出演している。プライベートでは2020年8月にモデルで女優の山本美月との結婚を報告。2023年5月には第1子誕生を公表した。
引用：「瀬戸康史」インスタグラム（@kojiseto0518）
【写真】ヘアカットで印象激変の瀬戸康史、キャップをかぶって凛々しい表情（ほか5枚）
瀬戸が投稿したのは自身のソロショット。複数公開されている写真には、23日に行われるイベントで販売されるオリジナルグッズのキャップをかぶる様子やシール、アクリルスタンドを持ってポーズを決める姿が収められている。
髪を短くし印象が変わった彼の近影に、ファンからは「び、、ビジュが…！！！！かわ、、かっこ、、よすぎるぅぅぅぅ」「瀬戸くん髪短いのもカッコイイ」「かわいすぎるってーー笑笑」などの反響が寄せられている。
1988年5月18日生まれ。福岡県出身。2005年7月「第2回D-BOYSオーディション」で準グランプリを受賞。D-BOYSメンバーとして同年12月に芸能界デビュー。2008年1月スタートの『仮面ライダーキバ』（テレビ朝日）で主演を務めた。以降、大河ドラマ『江〜姫たちの戦国〜』（NHK総合）や連続テレビ小説『あさが来た』（NHK総合）、『ロストデイズ』などの話題作に出演。近年も連続テレビ小説『まんぷく』（NHK総合）、大河ドラマ『鎌倉殿の13人』（NHK総合）、月9ドラマ『119エマージェンシーコール』（フジテレビ系）に出演している。プライベートでは2020年8月にモデルで女優の山本美月との結婚を報告。2023年5月には第1子誕生を公表した。
引用：「瀬戸康史」インスタグラム（@kojiseto0518）