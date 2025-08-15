²£ÎÎ¤ÎÁí³Û¤ÏÌó3500Ëü±ß¡¡¼Ò²ñÊ¡»ã¶¨µÄ²ñ¤Î¸µÃËÀ¿¦°÷¡¡¼¯»ùÅç¡¦¶Ó¹¾Ä®
¶Ó¹¾Ä®¤Î¼Ò²ñÊ¡»ã¶¨µÄ²ñ¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿¸µÃËÀ¿¦°÷¤¬¶¨µÄ²ñ¤«¤é¤ª¤è¤½3200Ëü±ß¤ò²£ÎÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¤ÏµîÇ¯¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤«¤é²£ÎÎ¤·¤¿¤È¤·¤ÆÄ¨²ü²ò¸Û½èÊ¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²£ÎÎ¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¶Ó¹¾Ä®¤Î¼Ò²ñÊ¡»ã¶¨µÄ²ñ¤Î40Âå¤Î¸µÃËÀ¿¦°÷¤Ç¤¹¡£
¶¨µÄ²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ¤Ï²ñ·×¶ÈÌ³¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿2017Ç¯ÅÙ¤«¤é2023Ç¯ÅÙ¤Ë¤«¤±¤Æ¶¨µÄ²ñ¤ÎÄÌÄ¢¤«¤éÊ£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê°ú¤½Ð¤·¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¤ª¤è¤½3200Ëü±ß¤ò²£ÎÎ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¤ÏÍøÍÑ¼Ô¤«¤éÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÄÌÄ¢¤«¤é270Ëü±ßÍ¾¤ê¤ò°ú¤½Ð¤·²£ÎÎ¤·¤¿¤È¤·¤ÆµîÇ¯3·î¤ËÄ¨²ü²ò¸Û½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¡ÖÂ¾¤Ë¤â¤ä¤Ã¤¿¡×¤È¿½¤·½Ð¤¿¤³¤È¤«¤é¶¨µÄ²ñ¤¬Ä´ºº¤·¡¢È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²£ÎÎ¤·¤¿¶â³Û¤Ï¤¢¤ï¤»¤Æ¤ª¤è¤½3500Ëü±ß¤Ç¤¹¡£ÃËÀ¤Ï²£ÎÎ¤òÇ§¤á¡ÖÅê»ñ¿®Â÷¤Ë»È¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë1040Ëü±ß¤òÊÖºÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¨µÄ²ñ¤Ï·º»ö¹ðÁÊ¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Ä¤Ä¡¢ÍèÇ¯ÅÙËö¤Þ¤Ç¤ËÁ´³ÛÊÛºÑ¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¨µÄ²ñ¤Î²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¶Ó¹¾Ä®¤Î¿·ÅÄÉÒÏºÄ®Ä¹¤Ï¡Ö´ÉÍýÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤Ê¤É¤ò¿Þ¤ê½»Ì±¤Î¿®Íê²óÉü¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
