元フジテレビアナウンサーの故・逸見政孝さんの長男でタレントの逸見太郎（52）が14日深夜放送のテレビ東京「じっくり聞いタロウ〜スター近況（秘）報告〜」（木曜深夜0・00）に出演。2世タレントならではの悩みを語った。

人気アナウンサーを父に持つ逸見は「小学校時代は逸見太郎っていうよりも逸見の息子って感じで。“お父さん夕方ニュース読んでるよね”ってスタンスだったので、学校では何もしなくても目立ってしまうというか」と幼少期を回想。

「他の学校からイキがってるなってことで不良に絡まれることがありました。当時ビー・バップ・ハイスクールとか、あの時代ですよ」と明かし、「他校からロングスカートに赤い靴下をはいたスケバンの女の子と番長が来て、“お前が逸見か、出てこい”って。僕も野球の練習していて、無視すればいいのに出て行っちゃって、意味もなく“うちの学校のマドンナ好きらしいな”って話をつくられて、いきなりボコボコにされるんですよ」と激白した。

さらに「当時の不良はどこやればいいか分かっている。顔は攻撃してこない」と振り返り、「反撃できないじゃないですか。当時父親がニュース読んでいたので父親に迷惑かけちゃいけない。自分の息子のニュース読むわけにはいかないじゃないですか、被害者であっても。ぐっとこらえて黙ってましたね」と当時の心境を語った。