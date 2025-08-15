Photo: カネコヒデシ

40℃を越える地域が統計史上最多を記録するなど、まさにヒートアイランドと化しているニッポン。にわかに注目を集めるファン付きジャケットもいいけど、今回は老舗スポーツメーカーが開発したあたらしい猛暑対策グッズを試してみました。

スポーツを通して培ってきたクーリング設計

Photo: カネコヒデシ

試してみたのは、老舗スポーツメーカーMIZUNO（ミズノ）が展開するワーキングウエアライン「ミズノ ワークウエア」からリリースされた、「アイスタッチデバイス（ICE TOUCH DEVICE）」シリーズです。

「ミズノ ワークウエア」とは、スポーツメーカーとして培ってきたテクノロジーを応用し、過酷な環境などの現場で働く人たちに向けて展開しているウエアライン。「アイスタッチデバイス」シリーズは、とくに夏場にエアコンがない屋内外の環境でも快適さを提案したクーリングアイテムです。

Photo: カネコヒデシ

シリーズには、ベストタイプとネックタイプ、そしてインナーキャップタイプの3種類を展開し、電流を流すと冷却するペルチェデバイスによりポイント冷却されるコトで、効率的に身体を冷やしてくれます。

Photo: カネコヒデシ

ベストタイプには両脇下と背中上部の3ヶ所、ネックタイプは冷却効果の高い首まわりの3ヶ所、インナーキャップタイプは首の後ろに1ヶ所のペルチェデバイスをそれぞれ配置したことで、効率的なクーリングが可能になるそう。

ものの数分で予想以上の快適さに驚き

Photo: カネコヒデシ

取材時は35℃超えと、体温を越える外気温でショールームまでの道のりだけですでに汗だくの状態。体が熱いまま、まずはベストタイプを着用してみました。

Photo: カネコヒデシ

ベスト全体はメッシュ素材のため通気性に優れています。そしてかなり軽量。ペルチェデバイス3個とバッテリーをセットした際は、どちらかというとバッテリー自体の重みを若干感じる程度でした。

Photo: カネコヒデシ

両脇の裏側にはバッテリーを収納できるポケットが配備され、利き腕によってバッテリーとスイッチの位置の入れ替えが可能になっているんです。

胸元には調整可能なフックが2箇所設置され、ペルチェデバイスを効率が良い高い位置にフィット。さらに、後頭部と脇下には消臭テープが貼られているので、消臭、抗菌効果で汗による匂いも軽減。

Photo: カネコヒデシ

スイッチをオンにすると赤のLEDが点灯。

Photo: カネコヒデシ スイッチの色は赤が強、青が中、緑が弱で、強中弱の順で調整できる

オンにしてものの数分で両脇下と背中上部（首元）に配置されたペルチェデバイスがみるみると冷却して、5分程度で体温も下がり、吹き出す汗も抑えられ、身体はすっかり快適な状態になりました。

首元の涼は正義なり

Photo: カネコヒデシ

次にネックタイプを試着。3段階の調整ボタンがついているのでお好みのフィット感で着用可能。裏地には高通気、接触冷感のドライエアロフローアイス生地を採用し、ペルチェデバイスが直接肌に触れないように設計されています。

さらに肌面の生地裏側に消臭、抗菌効果のある消臭テープが配置。こちらもスイッチは強中弱の三段階に順で調整可能で、スイッチを入れると、首の左右、首裏が急速に冷却。ほんの数分で身体が快適状態に。

Photo: カネコヒデシ

バッテリーは自身の衣服のポケットに収納するので、装着した際に首にかかる負担は気になりません。

暑さで蒸れる帽子問題の解決策

Photo: カネコヒデシ

最後はインナーキャップタイプ。水泳帽をベースしたメッシュ素材で、若干の水泳感は否めませんが、そもそもはヘルメット下にインナーキャップとしての装着を想定しているので、この上に帽子を着用すればまったく問題ありません。

Photo: カネコヒデシ 装着時の後ろから見たアングル。帽子をかぶると、シェード付きの帽子のような自然な印象だ。

首を覆う部分は、UV効果のある生地を採用しているので、日焼け対策にも効果的。

ペルチェデバイスは首の後ろに1ヶ所のみですが、こちらも数分で冷却され、身体全体が快適状態に。ネックタイプ同様、バッテリーは自身の衣服のポケットへ収納するタイプで、しかもペルチェデバイスもひとつなので、重量はほとんど気になりません。

どのアイテムもファン付きジャケットにくらべ、音がかなり静かだったのと、かなり軽量という部分がとても印象的でした。

「アイスタッチデバイス」シリーズ、それぞれミズノオフィシャルオンラインで購入可能です。ベストタイプ（ペルチェデバイスとバッテリー別売）が7,480円(税込)、ネックタイプ（ペルチェデバイスとバッテリー別売）が5,830円(税込)、インナーキャップタイプ（ペルチェデバイスとバッテリー別売）が3,850円 (税込)。そして、ペルチェデバイス1コ（1個／アイスタッチデバイス・バッテリー別売り）は8,250円(税込)、ペルチェデバイス3コ（3個／アイスタッチデバイス・バッテリー別売り）は12,100円(税込)、モバイルバッテリーは3,630円(税込)。

ちなみに、モバイルバッテリーはとくに専用でなくとも問題ないとのこと。

ただでさえ猛暑の日々。もちろんワークシーン向けのアイテムですが、夏フェスや夏のレジャーなどのアウトドアシーンのほか、タウンユースとしても日常的に使える逸品かと。

Source: ミズノ, Photo: カネコヒデシ