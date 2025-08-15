¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¥É¥ë±ß¡¡147±ß20Á¬³ä¤ì
149.73¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¡¡2¦Ò¾å¸Â¡Ê21Æü´Ö¡Ë
149.30¡¡200Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
149.00¡¡¥¨¥ó¥Ù¥íー¥×1%¾å¸Â¡Ê10Æü´Ö¡Ë
148.39¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦´ð½àÀþ
147.81¡¡21Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
147.53¡¡10Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
147.37¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦Å¾´¹Àþ
147.19¡¡¸½ÃÍ
146.05¡¡¥¨¥ó¥Ù¥íー¥×1%²¼¸Â¡Ê10Æü´Ö¡Ë
145.88¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¡¡2¦Ò²¼¸Â¡Ê21Æü´Ö¡Ë
145.51¡¡100Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
145.39¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦±À¡Ê¾å¸Â¡Ë
145.23¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦±À¡Ê²¼¸Â¡Ë
21ÆüÀþ¤ò¤ï¤º¤«¤ËÄ¶¤¨¤ëÅö¤¿¤ê¤Þ¤»¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤¿¥É¥ë±ß¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¥É¥ë°Â±ß¹â¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
