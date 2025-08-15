BLACKPINK¥ê¥µ¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¥¯¥í¥Ã¥×¥É¥³¡¼¥Ç¡Ö¥¦¥¨¥¹¥È°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÍýÁÛ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/15¡ÛBLACKPINK¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ô¥ó¥¯¡Ë¤Î¥ê¥µ¡ÊLISA¡Ë¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¥ê¥µ¤Ï¡ÖDreamy day in London¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¤Î1Æü¤òÈäÏª¡£Çò¤¤¥¯¥í¥Ã¥×¥É¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥°¥ì¡¼¤Î¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¡¢Èþ¤·¤¤¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥¤¥ó¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¢¡¥ê¥µ¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¤Î»Ñ¸ø³«
¥ê¥µ¤Ï¡ÖDreamy day in London¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¤Î1Æü¤òÈäÏª¡£Çò¤¤¥¯¥í¥Ã¥×¥É¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥°¥ì¡¼¤Î¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¡¢Èþ¤·¤¤¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥¤¥ó¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
