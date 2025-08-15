B1滋賀が地元出身の梶原悠真をユース育成特別枠で登録…「武器である3Pを決められるよう」

B1所属の滋賀レイクスは8月15日、滋賀レイクスU18に所属する梶原悠真をユース育成特別枠で2025－26シーズンの選手登録をしたことを発表した。

現在高校3年生の梶原は、180センチ75キロのシューティングガード兼スモールフォワード。滋賀レイクスU15から所属しており、昨シーズンの3月から滋賀として初のユース育成特別枠でのトップチームへ登録。リーグ戦5試合に出場を果たしている。ポテンシャルが認められ今シーズンは開幕前からの登録となった。チーム活動への参加は学業とユースの公式戦が優先となるが、ホームゲームを中心にチームに帯同、練習にもできる限り参加するとのこと。

今回の発表に際し、梶原悠真、滋賀の眞庭城聖ゼネラルマネージャーはそれぞれ以下のようにコメントしている。

▼梶原悠真



「昨シーズンはシーズン終盤からの加入でしたが、 今シーズンは開幕戦からチームに帯同することができるので、最初からチームの勝利に貢献できるように頑張ります。皆さんの前で自分の武器である3ポイントを決められるように頑張るので応援よろしくお願いします！」

▼眞庭城聖GM



「皆様もご存知の通り、スリーポイントを最大の武器としているユウマは、さらに進化していくために体作りや新しいスキル取得のチャレンジに日々取り組んでおり、彼の実直でストイックな人柄が早速発揮されております。一度入り出すと止まらないスリーポイントで今季は昨季を超える爆発で会場を沸かしてくれる事を期待しています」

【動画】滋賀初のユース、梶原悠真の初日に密着！