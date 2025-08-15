¡Ô¡ÖÊ¿ÏÂ¡×¤Ï¿ÍÇ¤¤»¤Ë¤·¤Ê¤¤¡Õ°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤¿¡¢Ê¿ÏÂ¤ò´ê¤¤Â³¤±¤ë¹Ä¼¼¤Î80Ç¯¡Ú½ªÀï¤ÎÆü¡Û
8·î15Æü¡¢80²óÌÜ¤Î½ªÀï¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤¿ÆüËÜ¡£Àï¸å80Ç¯¤Ë¤¢¤¿¤ëº£Ç¯¡¢Î¾ÊÅ²¼¤Ï¡Ö°ÖÎî¤ÎÎ¹¡×¤È¤·¤Æ¡¢Î²²«Åç¡¢²Æì¡¢¹Åç¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£9·î¤Ë¤Ï¡¢²Æì¤ÈÆ±¤¸¤¯°¦»Ò¤µ¤Þ¤âÆ±¹Ô¤µ¤ì¡¢¤´°ì²È¤ÇÄ¹ºê¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡Ö²Æì¤Ø¤Î°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î¤´Æ±¹Ô¤Ï¡¢Î¾ÊÅ²¼¤Î¶¯¤¤¤´°Õ¸þ¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Â¦¶á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Î¾ÊÅ²¼¤Ï¡Ø»ä¤¿¤Á¤Ï¼¡¤ÎÀ¤Âå¤ËÀïÁè¤Î»´²Ò¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£°¦»Ò¤Ë¤â¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤ªÏÃ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¹Ä¼¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
²Æì¤ÇÊ¿ÏÂµ§Ç°»ñÎÁ´Û¤òË¬¤ì¤é¤ì¡¢Åö»þ14ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤¬¹è¤ÎÃæ¤ÇÌÜ·â¤·¤¿¾Ú¸À¤òÆÉ¤Þ¤ì¤¿°¦»Ò¤µ¤Þ¡£
¡Ô¤½¤ì¤Ç¤³¤ÎÊý¤ò¹è¤Ë¤ª¤¯¤È¤ß¤ó¤Ê¤Ë³ú¤ß¤Ä¤¯¤·¡¡¤Þ¤¿ÂçÀ¼¤ò½Ð¤¹¤ÈÅ¨¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤ë¤«¤é¡¡¤³¤ì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤ó¡¡¤È¥ª¥ä¥¸Ï¢Ãæ¤¬ÁêÃÌ¤·¤Æ¡¡¤É¤¦¤»¤³¤ì¤Ï½õ¤«¤é¤Ê¤¤¡¡¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¡¼ó¤ò¤·¤á¤Æ¡¡½õ¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é½½È¬Ì¾¤ò½õ¤±¤ë¡¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Á¤ÃÂ©¤µ¤»¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡Õ
¤³¤ÎÊ¸¾Ï¤òÆÉ¤Þ¤ì¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¯ÁÔÀä¤Ê¡Ä¡Ä¡×¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ÁªÂò¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¿´¤¬ÄË¤à¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÀÄË¤ÊÌÌ»ý¤Á¤Ç¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»ñÎÁ´Û¤Ç´Ø·¸¼Ô¤Èº©ÃÌ¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡ÖÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë¤ªÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤â½Ò¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢³Ø½¬±¡½÷»ÒÃæÅù²Ê»þÂå¤Ë¤Ï¡ØÀ¤³¦¤ÎÊ¿ÏÂ¤ò´ê¤Ã¤Æ¡Ù¤È¤¤¤¦Âê¤Ç¡¢½¤³ØÎ¹¹Ô¤Ç¹Åç¤òË¬¤ì¤é¤ì¤¿ºÝ¤Ë´¶¤¸¤¿¤³¤È¤òºîÊ¸¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ô¸¶Çú¥É¡¼¥à¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤·¤¿»ä¤Ï¡¢ÆÍÁ³Â¤¬Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Õ
¡ÔÊ¿¾ï¿´¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢²¿¤è¤ê¤â¡¢¸¶Çú¤¬²¿½½Ëü¿Í¤È¤¤¤¦¿Í¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢ÅÜ¤ê¤ÈÈá¤·¤ß¤ò³Ð¤¨¤¿¡Õ
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ô¡ÖÊ¿ÏÂ¡×¤Ï¡¢¿ÍÇ¤¤»¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î»×¤¤¤äÀÕÇ¤¤¢¤ë¹ÔÆ°¤ÇÃÛ¤¤¢¤²¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤À¤«¤é¡Õ¤È¤â¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÎÊ¿ÏÂ¤Ø¤Î¤´³Ð¸ç¤ÏÇ¯¡¹¿¼¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¹Ä¼¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡ÖÊ¿ÏÂ¡×¤Ï¿ÍÇ¤¤»¤Ë¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤ª¸ÀÍÕ¤Ï¡¢80Ç¯ÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë¡¢ÀïÁè¤Îµ²±¤Ë¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤ë¹Ä¼¼¤Î¤¢¤êÊý¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£1975Ç¯¡¢¾å¹Ä¤´É×ºÊ¤¬²Æì¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Ò¤á¤æ¤ê¤ÎÅã»ö·ï¡×¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£
¡Ö²á·ãÇÉ¤¿¤Á¤¬¡¢¡Øµ¢¤ì¡ª¡Ù¤Ê¤É¤È¶«¤Ó¡¢¾å¹Ä¤´É×ºÊ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ²Ð±êÉÓ¤òÅê¤²¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÆü¤ÎÌë¡¢¾å¹ÄÊÅ²¼¤Ï°ÛÎã¤ÎÃÌÏÃ¤òÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØÊ§¤ï¤ì¤¿Â¿¤¯¤ÎÂº¤¤µ¾À·¤Ï¡¢°ì»þ¤Î¹Ô°Ù¤ä¸ÀÍÕ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¢¤¬¤Ê¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í¤Ó¤È¤¬Ä¹¤¤Ç¯·î¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¤³¤ì¤òµ²±¤·¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¡¢¿¼¤¤Æâ¾Ê¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÃÏ¤Ë¿´¤ò´ó¤»Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¤ª¤¤¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ù
¡Ø¿´¤ò´ó¤»Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¡Ù¤È¤¤¤¦¤ª¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢¾å¹ÄÊÅ²¼¤Ï¾¼ÏÂ¤«¤éÊ¿À®¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢11²ó²Æì¤ËÂ¤ò±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¿ÏÂ¤ò´ê¤¦¤ª¿´¤Ï¡¢Î¾ÊÅ²¼¡¢¤½¤·¤Æ°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ø¤È¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¹Ä¼¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë