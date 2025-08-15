ペッパーフードサービス<3053.T>が急反落している。１４日の取引終了後に２５年１２月期単独業績予想について、営業利益を１億２９００万円から１１００万円（前期比８５．１％減）へ、最終損益を５４００万円の黒字から９０００万円の赤字（前期２８００万円の黒字）へ下方修正したことが嫌気されている。



上期にレストラン事業の売上高が伸長したことなどから、売上高は１４３億１６００万円から１４６億１８００万円（前期比４．５％増）へ上方修正したが、株主数増加に伴う株主優待関連費用の増加や資本金が増加したことに伴う費用の発生、更に収益性の低下した店舗資産に対して減損損失を計上したことなどから利益を下方修正した。



なお、同時に発表した６月中間期決算は、売上高７０億３３００万円（前年同期比０．７％増）、営業損益１億２１００万円の赤字（前年同期１００万円の黒字）、最終損益１億８９００万円の赤字（同１９００万円の赤字）だった。



出所：MINKABU PRESS