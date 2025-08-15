全中女子組み合わせ発表…連覇中の京都精華学園は西陵、純心と同組

日本バスケットボール協会は8月15日、「令和7年度全国中学校体育大会 第55回全国中学校バスケットボール大会」の組み合わせを発表した。

同大会は鹿児島県薩摩川内市のサンアリーナせんだいおよび鹿児島市の西原商会アリーナにて、21日から24日にかけて開催。各都道府県予選から各ブロック予選を突破した男女各24チームが出場する。

現在大会2連覇中の京都精華学園中学校（京都府）は、帯広市立西陵中学校（北海道）、純心中学校（長崎県）と同じPリーグとなった。なお、予選リーグの上位2チームが決勝トーナメントに進出する。

女子の予選リーグ組み合わせは以下のとおり。21日に開始式が行われ、22日に予選リーグ、23日に決勝トーナメント1回戦、2回戦、24日に準決勝、決勝が行われる。

■令和7年度全国中学校体育大会 第55回全国中学校バスケットボール大会 女子予選リーグ組み合わせ



・Iリーグ



伊那市立伊那中学校（長野県）



れいめい中学校（鹿児島県）



日本体育大学桜華中学校（東京都）

・Jリーグ



丸亀市立西中学校（香川県）



仙台市立五橋中学校（宮城県）



鹿児島純心女子中学校（開催地）

・Kリーグ



札幌市立東月寒中学校（北海道）



八王子市立第一中学校（東京都）



新居浜市立川東中学校（愛媛県）

・Lリーグ



岡山市立竜操中学校（岡山県）



新潟清心女子中学校（新潟県）



春日部市立豊野中学校（埼玉県）

・Mリーグ



相模女子大学中学部（神奈川県）



高石市立高南中学校（大阪府）



浜松開誠館中学校（静岡県）

・Nリーグ



郡山市立郡山第三中学校（福島県）



高川学園中学校（山口県）



名古屋市立御田中学校（愛知県）

・Oリーグ



四日市メリノール学院中学校（三重県）



北九州市立菊陵中学校（福岡県）



大阪薫英女学院中学校（大阪府）

・Pリーグ



京都精華学園中学校（京都府）



帯広市立西陵中学校（北海道）



純心中学校（長崎県）