イクヨが６連騰、Ｍ＆Ａした中国子会社反映させ２６年３月期営業利益予想を上方修正

イクヨ<7273.T>が６連騰している。１４日の取引終了後に２６年３月期の連結業績予想について、売上高を２８２億８００万円から３０２億１００万円（前期比７０．３％増）へ、営業利益を４億５３００万円から９億５５００万円（同２４．５倍）へ上方修正したことが好感されている。



４月１５日付で中国のクンシャン・ヴェリタス・オートモーティブ・システムズ社を子会社化したことを反映させた。なお最終利益は、厚木工場の譲渡に伴い同工場に帰属する固定資産に係る減損損失を計上することで、４３億７７００万円から３２億５６００万円（前期４４００万円の黒字）へ下方修正した。



同時に発表した第１四半期（４～６月）決算は、売上高６８億８００万円（前年同期比７１．６％増）、営業利益１億９５００万円（前年同期１億１２００万円の赤字）、最終利益２２億８３００万円（同１億９００万円の赤字）だった。



出所：MINKABU PRESS