¡ã¤ß¤ó¤«¤Ö¡¦¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÍ½ÁÛ¤«¤é¡ä¡á¡ÖÇä¤êÍ½ÁÛ¿ô¾å¾º¡×£³°Ì¤Ë£Ó£Â£Ç
¡¡¡Ö¤ß¤ó¤«¤Ö¡×¤¬½¸·×¤¹¤ë¡Ö¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÍ½ÁÛ¡ÊºÇ¿·£´£¸»þ´Ö¡Ë¡×¤Î£±£µÆüÀµ¸á¸½ºß¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ëー¥×<9984.T>¤¬¡ÖÇä¤êÍ½ÁÛ¿ô¾å¾º¡×£³°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±£µÆü¤ÎÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Ç£Ó£Â£Ç¤¬£¸ÆüÂ³¿¤·¡¢Ï¢Æü¤Î¾å¾ìÍè¹âÃÍ¤ËÊ¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¡££·Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢£²£¶Ç¯£³·î´üÂè£±»ÍÈ¾´ü¡Ê£´～£¶·î¡Ë¤ÎÏ¢·ë·è»»¤òÈ¯É½¤·¡¢Çä¾å¹â¤Ï£±Ãû£¸£²£°£³²¯£´£±£°£°Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ£·¡¥£°¡óÁý¡Ë¡¢ºÇ½ªÂ»±×¤Ï£´£²£±£¸²¯£±£¹£°£°Ëü±ß¤Î¹õ»ú¡ÊÁ°Ç¯Æ±´ü¤Ï£±£·£´£²²¯£¸£±£°£°Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££Ó£Ö£Æ¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¦ ¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ë¤Ë¤è¤ëÅê»ñÍø±×¤Î³ÈÂç¤Ê¤É¤¬´óÍ¿¤·¤¿¡££Á£É´ØÏ¢³ô¿Íµ¤¤Ë¾è¤ê¡¢³ô²Á¤Ï¾å¾º´ðÄ´¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢£··îËö¤«¤é¤Î¾å¾ºÎ¨¤Ï£´³ä¶á¤¯¤ËÃ£¤·¹âÃÍ·Ù²ü´¶¤â¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
