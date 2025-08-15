本田真凜、ドキッとするような“大胆ポーズ”を披露　1st写真集の先行カット公開

フィギュアスケーター・本田真凜の1st写真集『MARIN』（講談社／8月21日発売）の先行カット第5弾が発表された。

「夏生まれで名前も“MARIN”なので、夏らしいシチュエーションで撮影したい」と自ら希望し選んだ本書の撮影地は台湾の都市・台中＆高雄。

先行カット第5弾は、高雄にあるレトロな喫茶店＆バーで撮影。フロアごとに雰囲気が変わる店内で、さまざまな表情、ポージングを披露。ドキッとするような大人っぽい表情からピュアな笑顔弾けるショットなどを披露している。

■本田真凜コメント写真集「MARIN」の中で1番を選んで！と言われたら迷わず赤ドレスカット！という気がします！そして冊子の中にお気に入りを絞り切るのが1番難しかったカットでもあります！お楽しみにです！！！

■プロフィール本田真凜2001年8月21日生まれ。京都府出身。２歳でフィギュアスケートを始め、2016年の世界ジュニア選手権優勝等数々のタイトルを獲得。天性の華やかなスケーティングと表現力に加え、そのキュートで愛らしい容姿はリンク外でも人気を集め、Instagramのフォロワーは女子アスリートとしては異例の130万人を超える。2024年1月に現役引退。プロ転向後はフィギュアスケートを中心に活動の場を広げ、2025年11月からアイスショー「Ice Brave2」の全国ツアーに出演。また、9月には自身初出演の映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』が公開予定。今後は様々な分野での活躍が期待される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）