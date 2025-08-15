ジモティーは一時Ｓ高、新規出店と既存店の成長で４～６月期営業益２３％増

ジモティー<7082.T>が一時ストップ高まで買われ、年初来高値を更新した。同社は１４日取引終了後、２５年１２月期第２四半期累計（１～６月）の単独営業利益が前年同期比５．２％減の２億７８００万円になったと発表。ただ、４～６月期に限れば前年同期比２３．４％増の１億５８００万円となったことが好感されているようだ。



売上高は第２四半期累計が同２．７％増の９億４５００万円、４～６月期では同９．７％増の４億９６００万円。新規出店と既存店の継続成長が寄与した。通期業績予想については従来見通しを据え置いているが、第３四半期及び第４四半期に人的リソースの投資を増やし、ジモティースポット事業の成長率を計画よりも飛躍的に上げる開発を行うとしている。



出所：MINKABU PRESS