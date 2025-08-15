JRAは15日、第61回（GII、札幌芝2000m）の枠順を発表した。

着外が続いた春GIから巻き返し狙うステレンボッシュは4枠8番、函館記念勝ちのヴェローチェエラは5枠10番、北の大地で重賞2勝目を目指すホウオウビスケッツは3枠5番から発走する。

■真ん中枠が低調

過去10年、最多の4勝を挙げるのは1枠で【4.0.2.7】勝率30.8％、複勝率46.2％、回収値は単勝257、複勝116と高値安定。1枠から中団以下で運んだ馬が【4.0.1.4】、当日上がり5位以内が【4.0.2.1】と、じっくり脚を溜める競馬ができるかがポイント。リビアングラスとボーンディスウェイは先行タイプ。頭まで狙うにはやや物足りないか。

隣の2枠は【1.4.0.10】と、連対数および2着数が最多。こちらは追い込み勢が苦戦しており、逃げ～中団で運んだ馬が【1.4.0.4】連対率55.6％、複勝回収値236を記録。うまく立ち回れるような馬なら2着付けや連対軸候補となる。コスモキュランダは大阪杯8着もマクらない競馬でもうまくレースができた。GII戦で好枠を手にした今回は有力となりそうだ。

複数勝利を挙げるのは7枠【2.0.1.17】と8枠【2.1.1.16】。脚質に関わらず好走馬が出現しており、流れ次第で勝ち切る可能性を秘める。続いて6枠【1.2.1.16】、3枠【0.2.2.11】、5枠【0.0.3.17】だが、4枠だけ【0.1.0.17】で馬券絡み1頭のみ、複勝率5.6％と抜けて悪い成績だ。

全体で見ると、4～5枠の真ん中枠ほど低調。5番人気以内で決まることがしばしばある本レースだが、5番人気以内でも4枠【0.1.0.7】、5枠【0.0.2.2】と勝ち負けに加わることが難しい。メンバー唯一のGI馬であるステレンボッシュ、2週連続重賞Vを飾った佐々木騎手が騎乗するヴェローチェエラは劣勢になってしまった。