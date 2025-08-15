ÍµÈ¹°¹Ô¡¢20Ç¯¤Ö¤ê¡Ø¥Ó¥Ð¥ê¡¼Ãë¥º¡Ù½Ð±é¡¡¥À¥Á¥ç¥¦¶æ³ÚÉô¤È¤È¤â¤Ë¹âÅÄÊ¸É×»á¤Î¤â¤È¤Ø
¡¡¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ø¹âÅÄÊ¸É×¤Î¥é¥¸¥ª¥Ó¥Ð¥ê¡¼Ãë¥º¡Ù¡Ê·î¡Á¶â¡¡Á°11¡§30¡Ë¤Ç¤Ï¡¢25Æü¤«¤é29Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Ï¢Æü¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¡£ºÇ½ªÆü¤Ë¤¢¤¿¤ë29Æü¤Ë¤Ï¡¢¥À¥Á¥ç¥¦¶æ³ÚÉô¤ÈÍµÈ¹°¹Ô¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£ÍµÈ¤Î¡Ø¥Ó¥Ð¥ê¡¼Ãë¥º¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤Ï¡¢¤ª¤è¤½20Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤Ò¤§¡ÁÍµÈ¤µ¤ó¤¬Êú¤Ã¤³¡Á¡×ÍµÈ¹°¹Ô¤¬¸ø³«¤·¤¿¡È²ÈÂ²¼Ì¿¿¡É
¡¡½éÆü¤Î25Æü¤Ë¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¡¦¹â¶¶¹î¼Â¤¬ÅÐ¾ì¡£NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¤Ç¤ÎÎ¢ÏÃ¤ä¡¢ÀèÆü11Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤·¤¿¡ØÇú¾Ð¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¡Ù¤Ç¤Î¡¢Ìò¼Ô¤È¤Ï°ã¤¦¡ÖMC¤È¤·¤Æ¤Î¶ìÏ«¤ä³Ú¤·¤ß¡×¤Ê¤É¤òÊ¹¤¯¡£
¡¡26Æü¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¡¦±©ÅÄÈþÃÒ»Ò¤¬ÅÐ¾ì¡£º£Ç¯6·î¤ËÉñÂæ¡ØÇ®³¤¸ÞÏº°ìºÂ¡Ù¤Ç¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò³«²Ö¤µ¤»¤¿±©ÅÄ¤¬¡¢¶¦±é¤·¤¿Åìµ®Çî¤ÈºÆ²ñ¤·¡¢ÉñÂæ¤Ç¤Î¤È¤Ã¤Æ¤ª¤ÏÃ¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£±©ÅÄ¤Î±éµ»¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¤È¤¤¤¦¹õÂô¤«¤º¤³¤È¤Î½é´é¹ç¤ï¤»¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¡¡27Æü¤Ë¤ÏÇÐÍ¥¡¦µÈÅÄÍÓ¤¬ÅÐ¾ì¡£9·î5Æü¤Ë¸ø³«¤È¤Ê¤ë±Ç²è¡Ø±ó¤¤»³¤Ê¤ß¤Î¸÷¡Ù¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤ä¡¢¿ô¡¹¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿TV¥É¥é¥Þ¡ØÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¡ª¡Ù¤Î»£±ÆÈëÏÃ¤Ê¤É¤òÊ¹¤¯¡£½ÕÉ÷Äâ¾ºÂÀ¤È¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡È¤è¤¯°û¤ß¤Ë¹Ô¤¯Ãç´Ö¡É¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²óµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤É¤ó¤ÊËÜ²»¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤«¡£
¡¡28Æü¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤ò¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤éÂçÊç½¸¡£À¶¿å¥ß¥Á¥³¤È¥Ê¥¤¥Ä¤Î¡È¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¥È¥ê¥ª¡É¤ÇÄÌ¾ï°Ê¾å¤Ë¤¯¤À¤é¤Ê¤¤¡¢Çú¾ÐÉ¬»ê¤Î1»þ´ÖÈ¾¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡ºÇ½ªÆü¤Î29Æü¤Ï¡¢¥À¥Á¥ç¥¦¤ÈÍµÈ¤¬ÅÐ¾ì¡£3¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶á¶·¤ä¡¢Ãç´Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢ÍµÈ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï»ÕÄï¤Ç¤¢¤ê¡¢¿ÆÍ§¤È¤â¸À¤¨¤¿¾åÅçÎµÊ¼¤µ¤ó¤È¤ÎËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¡£¡Ø¥Ó¥Ð¥ê¡¼Ãë¥º¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤Ï¤ª¤è¤½20Ç¯¿¶¤ê¤È¤Ê¤ëÍµÈ¤È¡¢¹âÅÄÊ¸É×¤ÎºÆ²ñ¥È¡¼¥¯¤ÏÉ¬Ä°¤À¡£
