ムロツヨシ、RISING SUN出演に“ムロ節”で気持ち吐露「ライジングがさ、サンがさ、受け入れてくれるかしら？」
俳優のムロツヨシ（49）が15日、自身のXを更新。12日に発表された『RISING SUN ROCK FESTIVAL 2025 in EZO』への出演に“ムロ節”で思いをつづった。
【写真】『RISING SUN ROCK FESTIVAL 2025 in EZO』に出演するムロツヨシ
ムロは、東京スカパラダイスオーケストラのステージにゲストボーカルとして出演することに「いいのか？これ、ほんとですか？スカパラの兄さんたちが、呼んでくれるのは嬉しいのだが ライジングがさ、サンがさ、受け入れてくれるかしら？そんなオドオドなお昼、こんにちは」と“ムロ節”で気持ちを吐露している。
この投稿にRISING SUNのファンからは「大歓迎ですよ!!ライジングのサン見に行くので最高に嬉しいです！」「ムロさん！会場で待ってます！安心して来てください!!」「サンがライジングなので絶対大歓迎ですよ」と歓迎するコメントが寄せられていた。
