『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS系）の公式Instagramにて、宮舘涼太とラウールの学ラン姿が公開された。

【画像】宮舘涼太＆ラウールの学ランショット／【動画】Snow Man学園ドラマ「SOOKIES」予告映像

8月15日の放送で新企画の「SOOKIES」がスタート。Snow Manのメンバー全員が主演を務める学園ドラマの中で、豪華俳優とともにアドリブトークを展開し、撮れ高を作ることにチャレンジする。

■宮舘涼太＆ラウールの個性際立つ学ランの着こなしに注目！

この度公開されたのは、宮舘涼太とラウールの“学ラン”ショット。

宮舘は赤×黒のインナーに裏地がゴールドのエレガントな長ラン。胸ポケットに一輪の薔薇を刺し、パンツを編み上げブーツにイン。凛々しい表情でこちらを見つめている。

一方のラウールは、白インナー＆脚の長さが際立つ短ランにバロック柄のベルトでアクセント。無造作ヘアでこちらを睨みつけるような表情だ。

ファンからは「地元じゃ負け知らずの2人かっこいい」「イケ散らかしてる」「ガン飛ばしてるラウちゃん最高にイケメン」「舘様は学ランすらもエレガント」「だてラウの身長差たまらん」といった声が寄せられている。

なお、ストーリズでは学ランを着たSnow Manの集合ショットも公開されている。

https://www.instagram.com/sore_snowman_tbs/

■Snow Man「SOOKIES」予告映像

