『ジュノンボーイ』BEST30がお披露目 昨年フォトジェニック賞の谷原七音「全員ファイナリストになってほしい」【BEST30一覧あり】
俳優・武田真治、溝端淳平、三浦翔平、菅田将暉、犬飼貴丈、綱啓永、山下幸輝らを輩出した若手俳優の登竜門『第38回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト』BEST30お披露目記者会見が15日、都内で開催された。BEST30に選ばれた候補者と、37代フォトジェニック賞に選ばれた谷原七音が出席した。
【ソロカット多数】個性豊か！様々な魅力を発揮しスピーチする『ジュノンボーイ』BEST30
雑誌『JUNON』（主婦と生活社）が主催する同コンテストは1988年にスタートして以来、数々のスターを生みだしてきた。応募資格は、応募時12歳から22歳の男子。今回は応募総数1万2868人からエントリー選考によりBEST1000を選出。全国6都市で行われる地方予選（第2次審査）を経て通過したBEST150は、月刊誌『JUNON』、公式アプリ『JUNON TV』、ライブ配信サービス『SHOWROOM』での人気投票結果の合計により、BEST150、BEST75、BEST30とサバイバル形式で勝ち残ってきた。
今回の会見では、BEST30がそれぞれ、生歌唱やダンス、イラスト、一発芸などの特技披露や、夢を語り、アピールを行った。全員のお披露目が終わると、谷原は「みなさん、魅力と個性にあふれていて、すごく面白かったですし、全員ファイナリストになってほしいという気持ちです」とエールを送り、「僕も負けてられないなと思いました」と決意を新たにしていた。
今後はBEST30が、BEST20、さらにBEST10をかけ、引き続き月刊誌『JUNON』、公式アプリ『JUNON TV』、ライブ配信サービス『SHOWROOM』での人気投票を実施する。9月発売のJUNON11月号にはBEST20、10月発売のJUNON12月号にはBEST10が掲載される。そして、BEST10に、『JUNON TV』『SHOWROOM』からの敗者復活者5人を合わせた計15人が、11月23日開催の最終選考会へと進む。
【『第38回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト』BEST30】
有川純世（ありかわ・じゅんせい／22）
岩村直輝（いわむら・なおき／13）
大浦生颯（おおうら・いぶき／14）
大嶋そあら（おおしま・そあら／20）
大野礼音（おおの・れおん／17）
大場十輝男（おおば・ときお／16）
岡田龍磨（おかだ・りゅうま／17）
小川世照（おがわ・よしあき／13）
小黒茉央（おぐら・まお／19）
加藤翔（かとう・しょう／15）
金子大芽（かねこ・たいが／16）
河合琉生（かわい・るい／16）
北村桃季（きたむら・とうり／12）
黒滝龍之介（くろたき・りゅうのすけ／22）※イベントは欠席
椎名優貴（しいな・ゆうき／21）
定谷優徳（じょうや・まさのり／21）
高田京弥（※高＝はしごだか、たかだ・きょうや／17）
谷澤凛（たにざわ・りん／20）
丹野叡（たんの・さとい／20）
中川永遠（なかがわ・とわ／14）
伴夏七葉（ばん・ななは／19）
平田龍人（ひらた・りゅうと／21）
福永顕司（ふくなが・けんじ／19）
藤原隆太郎（ふじわら・りゅうたろう／16）
細川遙斗（ほそかわ・はると／18）
益子凛生（ましこ・りお／17）
松本拓也（まつもと・たくや／22）
柳川真俐央（やながわ・まりお／16）
山中絢心（やまなか・けんしん／15）
和田星瑠（わだ・せいる／14）
